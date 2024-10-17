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Як до блиску відмити мікрохвильовку без «хімії»: поради від Олени Матвєєвої

13:01 17 жовтня 2024
мікрохвильова піч

Блогерка Олена Матвєєва, яка розповіла, як позбавитися засмічення та запаху у раковині, поділилася лайфаком чищення мікрохвильовки.

За її словами, зробити це можна швидко й без фізичних зусиль. Спосіб робочий.

Блогерка нагадала про те, що мікрохвильову піч необхідно періодично чистити. Залежно від використання, раз на тиждень проводити більш поверхневе чищення, а раз на місяць — ретельніше.

Щоб відмити мікрохвильову піч до блиску, потрібно, за словами Олени, приготувати розчин з 400−500 мл води та чайної ложки есенції оцту (можна замінити на 2 ложки оцту).

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Перемішати й поставити чашку з розчином у мікрохвильовку на 5 хвилин за максимальної потужності.

Коли піч вимкнеться, залишити її закритою ще на 7−8 хвилин, а потім видалити розм'яклий бруд вологою серветкою. Весь бруд відходить дуже легко. Наприкінці протерти піч чистою й м'якою кухонною ганчіркою.

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Раніше Олена Матвєєва порадила, як відмити унітаз від бруду без «хімії», а також, як приготувати засіб, який допоможе тримати сантехніку в чистоті досить тривалий час.

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