Ваша мікрохвильовка сяятиме: як позбутись у ній жиру та бруду без надзусиль

Багато з нас не уявляють життя без мікрохвильової печі. Це корисно для щоденного використання, оскільки дозволяє швидко розігріти будь-яку страву. Щоб вона служила нам роками і виблискувала чистотою, за нею необхідно регулярно і постійно доглядати, і, перш за все, не забувати про видалення залишків їжі та захисту від утворення небезпечної цвілі, пише видання Kobieta.

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Після кожного використання перевіряйте, чи не залишилося всередині залишків їжі. Якщо вони є, їх необхідно негайно видалити, щоб запобігти утворенню стійкого бруду. Протирайте мікрохвильову піч після кожного використання. Для цього просто скористайтеся сухим паперовим рушником або злегка вологою губкою. Не забудьте про обертову пластину, розташовану всередині пристрою. Просто мийте її вручну в раковині або в посудомийній машині.

Для чищення мікрохвильової печі найкраще використовувати домашні засоби та натуральні продукти. Універсальні лосьйони, доступні в магазинах, можуть призвести до того, що протягом декількох днів буде зберігатися специфічний запах. Крім того, варто знати, що внутрішня частина пристрою ніжна, тому при чищенні не варто використовувати алюмінієві мочалки, щоб не подряпати внутрішнє покриття.

Найпростіший спосіб швидко і ретельно очистити — поставити всередину миску з розчином води і лимонного соку. Для кращого ефекту можна додати часточки цього фрукта. Увімкніть прилад на максимальну потужність і помістіть все всередину на три хвилини (доведіть суміш до кипіння). Після закінчення цього часу залиште всередині приблизно на п'ятнадцять хвилин. Пар розчинить залишки бруду, а лимонний сік ефективно освіжить все. Нарешті просто витріть внутрішню частину насухо паперовим рушником.

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Якщо, незважаючи на ваші зусилля, всередині вашої мікрохвильовки з'явилася цвіль, від неї потрібно негайно позбутися. У цьому випадку просто налийте трохи оцту в миску з водою і закип'ятіть її в мікрохвильовій печі — так, щоб пара ґрунтовно покрила пристрій зсередини. Потім витерти все сухим паперовим рушником. Підігрітий оцет чудово працює як дезінфікуючий засіб, але його використання залишає характерний запах. Залиште дверцята відкритими, і запах швидко вивітриться.

Якщо, незважаючи на всі ваші зусилля, залишився стійкий бруд, ви не приречені на виснажливе чищення. Перевірений і природний спосіб очищення мікрохвильової печі —використання пасти, яку можна легко приготувати, змішавши харчову соду з невеликою кількістю води. Суміш можна точково нанести на пляму і, почекавши кілька хвилин, акуратно протерти все губкою або вологою ганчіркою.

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