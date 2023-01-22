Трохи лимонного соку — і мікрохвильовка буде як нова: незвичний лайфхак

Замість того щоб довго і ретельно відтирати крапельки жиру і шматочки їжі, що присохли до стінок мікрохвильової печі, спробуйте ефективніший спосіб, про який розповіли автори популярного інтернет-ресурсу.

Вам знадобиться широка миска, яку можна використовувати у мікрохвильовій печі.

Наповніть її чистою теплою водою, до якої варто додати трохи лимонного соку, і поставте в піч.

Увімкніть потужність на максимум і дайте агрегату працювати протягом 5 хвилин.

За цей час вода почне випаровуватися. Крапельки пари осідатимуть на стелі, дні та стінках мікрохвильової печі та розм’якшувати жир та інші забруднення.

Після того, як закінчиться «розігрів», зачекайте ще 10−15 хвилин, а потім ємність з водою можна дістати.

Залишиться тільки протерти середину техніки серветкою з мікрофібри, і можна насолоджуватися вражаючим результатом.

Допомогти в очищенні печі може і звичайний лимон. Як його використати, дивіться на відео.

При цьому, звичайно, слід пам'ятати, що вмикати мікрохвильовку, так само, як й інші енергоємні прилади, слід вже після пікового вечірнього періоду навантаження на мережу.

Нагадаємо, раніше в мережі порадили, що робити, якщо дверцята мікрохвильової печі не відкриваються.



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