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Просто покладіть лимон у духовку: через годину вона буде сяяти

21:00 21 листопада 2024
Лимон та лимонна кислота, як засіб чищення

Лимони — це екзотичні фрукти, які мають різноманітне застосування в кулінарних рецептах. Мало хто знає, що вони також діють як природний засіб для чищення. Завдяки простому «лимонному рецепту» ви легко і швидко очистите забруднену духовку, пише сайт Beszamel.

Трюк із лимонним соком і цедрою нагадує справжнє кухонне диво. Він дозволяє легко і швидко очистити забруднену духовку. Ефект перевершить ваші найсміливіші очікування, адже піч стає як нова без чищення.

Розігрійте духовку до 150 градусів С, розріжте 3 лимона навпіл і вичавіть з них сік. Налийте невелику кількість води та лимонний сік у посуд для духовки, додайте цедру лимону. І поставте блюдо в гарячу духовку. Встановіть таймер на 60 хвилин. Потім відчиніть дверцята та зачекайте 10 хвилин, вийміть форму з лимонами. Протріть стінки та дверцята духовки паперовими рушниками або тканиною

Якщо духовку давно не мили, і в ній накопичилося багато бруду, жиру і пригарів, лимонну хитрість варто повторити. Другий раз навіть найстаріший бруд повинен легко зникнути з духовки назавжди.

Рецепт з лимоном також можна використовувати для очищення мікрохвильової печі.

Помістіть ємність з водою, лимонним соком і лимонною цедрою в мікрохвильовку, встановіть найвищу температуру і ввімкніть на 5 хвилин. Після закінчення цього часу внутрішню частину необхідно витерти насухо.

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Нагадаємо, як очистити стіни від бруду.

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