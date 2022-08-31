Прибирання на кухні: допоможе господарське мило

Прибирати не любить ніхто, а жити у чистому та затишному будинку хочуть усі. Тому прибирати все-таки потрібно і більшість господарок справляються із цим завданням відмінно. Але прибирання справді займає купу часу. Можливо, це ще й від незнання маленьких хитрощів, які можуть допомогти у непростій справі грандіозного збирання кухні.

Давайте разом спробуємо оптимізувати процес і навіть знайти замінники дорогих засобів для чищення.

Кухонні меблі

На кахельних кухонних стінах і меблях осідає неприємний жирний наліт. Тут знадобиться такий простий засіб: склянка води, півсклянки оцту та півсклянки горілки. Суміш переливаємо в розпилювач та обробляємо брудні поверхні. Розпорошили — і чекаємо щонайменше 10 хвилин. Потім витираємо серветкою. А якщо до суміші додати кілька крапель ефірної олії лаванди або чайного дерева, то і приємний аромат з'явиться, і ефект, що знезаражує, посилиться.

Брудна раковина

Склянка води та 2 столові ложки нашатирного спирту впораються з вапняним нальотом на кухонній раковині. Нанесіть суміш на раковину і зачекайте 7−10 хвилин. Змивайте гарячою водою — чиста раковина.

Накип у чайнику

Заливаєте чайник приблизно на половину об'єму, додаєте у воду 2 ложки лимонної кислоти або півсклянки оцту, доводьте до кипіння і залишаєте остигати. Охолоне — вилийте кислу воду і промийте чайник.

Мікрохвильова піч

Склянка води та оцет у кількості 2 столових ложок. Змішуємо, заливаємо в ємність, ставимо в мікрохвильову піч на 10−15 хвилин. Вмикаємо максимальний режим. Через 15 хвилин виймаємо ємність з оцтовою водою і легко відтираємо забруднення.

Витяжка

Тут два варіанти.

1. Витягуємо фільтр, змочуємо його водою, а потім наносимо губкою на поверхню відбілювач (наприклад, «Білізна»). Через 20−30 хвилин змиваємо.

2. Потерти на тертці господарське мило, розчиняємо його в гарячій воді та занурюємо у розчин фільтр. Залишаємо на пару годин. Витягуємо, проточною водою змиваємо мило та милуємося результатом.

Холодильник

При розморожуванні холодильника непогано протерти внутрішні стінки сумішшю з води та соди. І знезаражуємо, і запаху позбуваємося. До речі, неприємного запаху можна позбутися, насипавши мелену каву на блюдце і поставивши її в холодильник.

Миємо посуд

Суміш звичайного гірчичного порошку з харчовою содою в пропорції 50/50 миє і чистить посуд не гірше за будь-які миючі засоби. І вона набагато екологічніша за побутову хімію.

Індукційна плита

Якщо зубну пасту нанести на поверхню плити і почекати 10 хвилин, а потім протерти вологою серветкою, результат приємно здивує.

Газова плита

Тут також виручить натерте на тертці та розчинене у гарячій воді господарське мило. Мильну масу на 15−30 хвилин наносимо на поверхню, потім змиваємо звичайною водою.

До речі, у цей же спосіб можна відмити і решітки газових плит. Але почекати, можливо, доведеться довше — все залежить від інтенсивності забруднень. Якщо дуже сильний нагар, залиште грати в мильному розчині на цілу ніч. Також можна відмивати і сковорідки з каструлями — просто залишивши їх у густому гарячому мильному розчині на якийсь час. Час залежить від рівня забрудненості.

До речі, мильна маса чудово впорається і з жиром на «кухонному фартуху», і з будь-якими забрудненнями підвіконня.

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Фото: pixabay



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