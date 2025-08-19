- 19:39 «Віддайте землю — і, можливо, вам дозволять пожити»: що нам пропонують під виглядом миру
- 19:20 Українцям виплатять до 40 тисяч грн: хто може сподіватись на допомогу
- 19:00 Схоже на справжнє кохання? Леонардо Ді Капріо зняли з його дівчиною Вітторією Черетті на яхті
- 18:40 Народжувати стало вигідно: держава значно збільшила виплати на дитину
- 18:23 Поки прем’єр-міністр Фіцо дружить з путіним, Словаччина заробляє на зброї для України
- 18:05 Потап зізнався, що пов’язує його з Настею Каменських — неочікувана правда
- 18:01 На якому каналі безкоштовно дивитися онлайн «Полісся» — «Фіорентина»: букмекери оцінили шанси команди Ротаня в єврокубковому протистоянні
- 17:45 Пенсійна реформа: в уряді розповіли, як планують зберегти кошти українців
- 17:27 Воєнні злочини рф та майбутня робота Спецтрибуналу — головна тема зустрічі генпрокурора та посла Італії в Україні
- 17:24 «Ніхто не питав мого дозволу»: Меган Маркл розплакалася через заяву Букінгемського палацу
- 17:15 Цей продукт рятує серце, покращує сон і бореться з холестерином: вчені шокували результатами
- 16:57 Favbet Tech став партнером IT Arena 2025 у Львові
«Ніхто не питав мого дозволу»: Меган Маркл розплакалася через заяву Букінгемського палацу
Меган Маркл була засмучена після того, як Букінгемський палац опублікував заяву, в якій заперечувалося, що принц Вільям знущався над нею та принцом Гаррі. Гаррі почувався зрадженим, вважаючи, що Палац надав пріоритет репутації Вільяма, а не захисту від дезінформації, пише Times оf India.
Подружжя заявило, що цей вчинок став для них шоком, оскільки заяву було оприлюднено без згоди Гаррі та, на їхню думку, не відображала їхнього погляду на історію.
У документальному фільмі 2022 року Netflix «Гаррі та Меган» Гаррі згадав момент, коли побачив заяву та зрозумів, що вона була опублікована без його згоди.
«Ніхто не питав у мене дозволу», — сказав він.
Заява була опублікована Букінгемським палацом від імені обох принців у січні 2020 року, але, за словами принца Гаррі, він ніколи не погоджувався на неї і навіть не знав, що вона була опублікована. Це твердження мало на меті спростувати чутки, які свідчили про те, що поведінка Вільяма була причиною того, що герцогиня Сассекська вирішила відійти від публічного життя. У той час у ЗМІ поширювалися спекуляції щодо напруженості в палаці.
Гаррі вважав, що палац мав на меті захистити репутацію Вільяма, але не зміг забезпечити такий самий рівень, щоб захистити його та Меган від поширення дезінформації.
«Протягом трьох років вони ніколи говорили правду, щоб захистити нас, — сказав Гаррі. — Але протягом чотирьох годин вони були готові брехати, щоб захистити мого брата».
Його слова відображали глибоке відчуття зради, яке вони з Меган відчули після цього.
Цей епізод зараз регулярно згадується як один із ключових моментів, які ще більше віддалили братів. Колись близькі та об’єднані у горі за матір’ю, принцесою Діаною, принци віддалилися один від одного. Вільям продовжує виконувати свої обов’язки у Великій Британії, тоді як Гаррі та Меган створили нове життя зі своїми дітьми, Арчі та Лілібет, у Каліфорнії.
Раніше повідомлялося, що принц Гаррі звернувся до адвокатів після оприлюднення історії про його бійку з принцом Ендрю.170
Читайте нас у Facebook
Овнам корисний активний відпочинок, а ініціатива Тельців може бути покараною: гороскоп на конфліктний день 19 серпня
«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині