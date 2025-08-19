«Ніхто не питав мого дозволу»: Меган Маркл розплакалася через заяву Букінгемського палацу

Меган Маркл була засмучена після того, як Букінгемський палац опублікував заяву, в якій заперечувалося, що принц Вільям знущався над нею та принцом Гаррі. Гаррі почувався зрадженим, вважаючи, що Палац надав пріоритет репутації Вільяма, а не захисту від дезінформації, пише Times оf India.

Подружжя заявило, що цей вчинок став для них шоком, оскільки заяву було оприлюднено без згоди Гаррі та, на їхню думку, не відображала їхнього погляду на історію.

У документальному фільмі 2022 року Netflix «Гаррі та Меган» Гаррі згадав момент, коли побачив заяву та зрозумів, що вона була опублікована без його згоди.

«Ніхто не питав у мене дозволу», — сказав він.

Заява була опублікована Букінгемським палацом від імені обох принців у січні 2020 року, але, за словами принца Гаррі, він ніколи не погоджувався на неї і навіть не знав, що вона була опублікована. Це твердження мало на меті спростувати чутки, які свідчили про те, що поведінка Вільяма була причиною того, що герцогиня Сассекська вирішила відійти від публічного життя. У той час у ЗМІ поширювалися спекуляції щодо напруженості в палаці.

Гаррі вважав, що палац мав на меті захистити репутацію Вільяма, але не зміг забезпечити такий самий рівень, щоб захистити його та Меган від поширення дезінформації.

«Протягом трьох років вони ніколи говорили правду, щоб захистити нас, — сказав Гаррі. — Але протягом чотирьох годин вони були готові брехати, щоб захистити мого брата».

Його слова відображали глибоке відчуття зради, яке вони з Меган відчули після цього.

Цей епізод зараз регулярно згадується як один із ключових моментів, які ще більше віддалили братів. Колись близькі та об’єднані у горі за матір’ю, принцесою Діаною, принци віддалилися один від одного. Вільям продовжує виконувати свої обов’язки у Великій Британії, тоді як Гаррі та Меган створили нове життя зі своїми дітьми, Арчі та Лілібет, у Каліфорнії.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі звернувся до адвокатів після оприлюднення історії про його бійку з принцом Ендрю.

