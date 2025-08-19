Дають романтиці другий шанс: інсайдери про стосунки Кеті Перрі та Джастіна Трюдо

Кеті Перрі та Джастін Трюдо дають романтиці другий шанс після завершення їхніх попередніх тривалих стосунків. 40-річна поп-зірка та 53-річний експрем'єр-міністр Канади неодноразово зустрічалися на побаченнях, але джерела стверджують, що пара поки що дотримується невимушеного стилю, пише The News.

Після появи Трюдо на концерті Перрі, інсайдер розповів, що вони «розважаються разом і заново знайомляться один з одним. Харизматичний Джастін має чудову енергію, і саме цього потребує Кеті на даний момент. Поки що все просто та невимушено».

Ще однією примітною деталлю щодо пари є те, що вони поки що не стежать один за одним у соціальних мережах, це вказує на те, що вони не готові публічно визнати себе парою.

