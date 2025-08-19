- 19.08 22:02 Намазка з печінки тріски — райська насолода: готується миттєво
- 19.08 21:31 Дають романтиці другий шанс: інсайдери про стосунки Кеті Перрі та Джастіна Трюдо
- 19.08 21:02 Цей продукт точно є на кожній кухні: чудова порада для легкого чищення яєць
- 19.08 20:34 На війну рвався з першого дня вторгнення: ворожий дрон вбив старшого сержанта із Сум
- 19.08 20:06 Ці кабачкові кільця просто смакота: неможливо відірватися
- 19.08 19:39 «Віддайте землю — і, можливо, вам дозволять пожити»: що нам пропонують під виглядом миру
- 19.08 19:20 Українцям виплатять до 40 тисяч грн: хто може сподіватись на допомогу
- 19.08 19:00 Схоже на справжнє кохання? Леонардо Ді Капріо зняли з його дівчиною Вітторією Черетті на яхті
- 19.08 18:40 Народжувати стало вигідно: держава значно збільшила виплати на дитину
- 19.08 18:23 Поки прем’єр-міністр Фіцо дружить з путіним, Словаччина заробляє на зброї для України
- 19.08 18:05 Потап зізнався, що пов’язує його з Настею Каменських — неочікувана правда
- 19.08 18:01 На якому каналі безкоштовно дивитися онлайн «Полісся» — «Фіорентина»: букмекери оцінили шанси команди Ротаня в єврокубковому протистоянні
Кеті Перрі та Джастін Трюдо дають романтиці другий шанс після завершення їхніх попередніх тривалих стосунків. 40-річна поп-зірка та 53-річний експрем'єр-міністр Канади неодноразово зустрічалися на побаченнях, але джерела стверджують, що пара поки що дотримується невимушеного стилю, пише The News.
Після появи Трюдо на концерті Перрі, інсайдер розповів, що вони «розважаються разом і заново знайомляться один з одним. Харизматичний Джастін має чудову енергію, і саме цього потребує Кеті на даний момент. Поки що все просто та невимушено».
Ще однією примітною деталлю щодо пари є те, що вони поки що не стежать один за одним у соціальних мережах, це вказує на те, що вони не готові публічно визнати себе парою.
Раніше повідомлялося, як Орландо Блум відреагував на новий роман екснареченої Кеті Перрі.96
