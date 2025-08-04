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Орландо Блум кумедно відреагував на новий роман колишньої нареченої Кеті Перрі
Кеті Перрі, можливо, й спілкується далі з експрем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, але її колишній, Орландо Блум, не той, хто почувається зламаним. 48-річний актор пожартував щодо цієї ситуації, відреагувавши на сатиричний пост The Onion.
«Орландо Блума помітили на вечері з Ангелою Меркель», — йшлося в заголовку сатиричного новинного видання в інстаграмі, пише The News.
Заголовок був поширений разом із фотографією, яка, здавалося, була створеною штучним інтелектом, на якій зірка «Піратів Карибського моря» та «Володаря перснів» з колишньою канцлеркою Німеччини вечеряють при свічках.
«Лише через кілька тижнів після оголошення про розставання з нареченою Кеті Перрі актора Орландо Блума сфотографували за вечерею з колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, — пожартували ЗМІ. - Ангела смішила Орландо всю ніч — він не міг відвести від неї очей!».
Сам Блум оцінив жарт, залишивши емодзі з оплесками в коментарях. Цей прикол з'явився після того, як колишнього прем'єр-міністра Канади та Перрі помітили на кількох побаченнях. Одного разу пара насолоджувалася романтичною вечерею, а пізніше Трюдо побачили серед глядачів під час концерту попзірки у Монреалі.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Кеті Перрі та Джастін Трюдо «насолоджуються» знайомством одне з одним.
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Фото Instagram203
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