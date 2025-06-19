Ми не починали війну: путін озвучив чергові маніпулятивні заяви щодо України

Увечері 18 червня президент рф путін провів зустріч із представниками провідних міжнародних інформагентств у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму. Під час виступу він зробив низку заяв, які експерти вже охарактеризували як чергову хвилю пропагандистських маніпуляцій, спрямованих на виправдання війни рф проти України та тиск на міжнародну спільноту. Зокрема, про рівень брехні путіна свідчить його відповідь про масовану атаку рф на Київ 17 червня: «Удар був не по житлових кварталах, а по заводах, які виробляють техніку». Все інше в такому ж роді.

ВІДЕО ДНЯ

Хто почав війну в Україні

путін заявив, що росія нібито прагне завершення війни, але не просто припинення бойових дій, а «довготривалого вирішення конфлікту». При цьому він вкотре повторив тезу про «державний переворот» в Україні у 2014 році, намагаючись перекласти відповідальність за війну на Захід і українську владу.

«Первинним джерелом влади київського режиму є держпереворот. Нуланд сама зізнавалася, що на нього було витрачено $ 5 мільярдів», — сказав путін.

РЕКЛАМА

Також кремлівський диктатор цинічно додав: «Ми вважаємо, що ми не починали військових дій в Україні, а намагаємося їх закінчити. Українське керівництво саме почало війну на власній території з важкою технікою та авіацією, але про це ніхто не хоче сьогодні згадувати».

путін вчергове виправдовував окупацію частини Донбасу, посилаючись на «прецедент Косова». «Чому одним можна, а іншим ні? Так звані „ДНР“ та „ЛНР“ мали право на відокремлення від України і не зобов'язані були запитувати думку Києва», — додав диктатор, який також згадав про можливість «сервітуту» — сухопутного коридору до Криму — як умову для обговорення суверенітету України.

Переговори після 22 червня

РЕКЛАМА

Відповідаючи на питання про переговори щодо закінчення війни проти України путін заявив, що російська делегація нібито вже контактує з українською стороною, а зустрічі можуть розпочатися після 22 червня.

«Я готовий зустрічатися із Зеленським. Питання в тому, хто підписуватиме документи?» — кремлівський диктатор поставив під сумнів легітимність Зеленського. «Підпис повинен стояти легітимної влади, а то прийде наступний і викине це все на смітник», — так інтерпретує свої ультиматуми путін.

Він також пригрозив: «Не домовлятимуться — ситуація, можливо, ще зміниться, на гірший для них бік. Не треба тягнути. Треба сідати й домовлятися».

НАТО, Німеччина і Трамп

РЕКЛАМА

У своїх заявах путін назвав «брехнею» припущення про можливу атаку рф на країни НАТО і розкритикував Німеччину як потенційного посередника в переговорах, заявивши, що вона «менш нейтральна, ніж США»

«Посередник має бути нейтральним. А Німеччина — не нейтральна сторона», — сказав путін і пригрозив ФРН розривом відносин у разі подальшого постачання зброї Україні.

Не обійшлося й без похвали на адресу Дональда Трампа, над яким, на думку багатьох експертыв, господар кремля просто насміхається. «Якби він був президентом США, війна в Україні не розпочалася б», — повторив за президентом США його мантру путін.

Матеріал «Маленькі можуть перемагати великих. Але для цього вони мають бути на порядок ефективнішими за них. Доведено Ізраїлем», — Геннадій Друзенко" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з відкритих джерел

38

Читайте нас у Facebook