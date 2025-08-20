На Волині селяни кидали каміння в авто ТЦК: військові застосували зброю

На Волині, де недавно натовп напав на авто ТЦК, стався ще один інцидент з військкомами.

Конфлікт спалахнув між працівниками ТЦК та групою жінок у селі Нові Червища. Жінки намагалися захистити чоловіка з інвалідністю від затримання.

За словами очевидців, працівники ТЦК схопили хлопця, який їхав селом на велосипеді, попри те, що в нього на руках був документ щодо непридатності до служби в армії.

Під час сутички у військових летіло каміння. Військові нібито відкрили стрілянину, й одна з куль поранила жінку в щоку.



У Волинському обласному ТЦК пояснили, що чоловік відмовився надати документи для перевірки, а селяни почали діяти агресивно.

«Місцеві мешканці, побачивши роботу спільної групи ТЦК та поліції почали здійснювати агресивні дії стосовно військовослужбовців ТЦК, почали кидати каміння у службовий транспортний засіб, коли зазначений громадянин ще перебував у транспортному засобі», — йдеться у повідомленні ТЦК.

У ТЦК також повідомили, що розпочато перевірку обставин інциденту. Також перевіряється факт використання зброї під час мобілізаційних заходів.

Затриманого чоловіка відпустили після того, як через систему «Оберіг» підтвердили його інвалідність.

Раніше ми повідомляли про протести людей проти дій співробітників ТЦК у Вінниці.

