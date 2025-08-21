41.02 / 41.52 47.86 / 48.46
Єдиний спосіб: Пекін прокоментував переговори між Україною та США щодо завершення війни

14:23 21 серпня 2025
Речниця МЗС Китаю Мао Нін. Фото скрин відео

У Китаї, який потенційно може зупинити війну, наголошують, що виступають за мирне політичне вирішення війни між росією та Україною. Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, пише Global Times.

«Після зустрічі президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського та європейських лідерів ми підтримуємо всі міжнародні ініціативи для досягнення стабільного миру», — зазначила речниця МЗС Китаю.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін повторила, що Китай завжди вважав, що діалог і переговори є єдиними життєздатними способами вирішення «кризи в Україні».

«Китай підтримує всі зусилля, що сприяють миру», — додала вона.

Нагадаємо, 18 серпня у Вашингтоні відбулись переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленськими та європейськими лідерами. Пізніше американський президент заявив, що «Україна отримає багато землі». Ймовірно, мова йшла про результати переговорів з путіним про так званий «обмін територіями».

138

