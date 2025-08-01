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Це не США: аналітик назвав країну, яка може змусити путіна зупинити війну
Чи є якісь невійськові дії, такі як тарифи чи санкції, які могли б змусити путіна зупинитися — це питання широко обговорюється. Військовий аналітик Майкл Кларк, який раніше назвав два моменти, які допоможуть Україні переламати хід війни, зазначає, що росія є однією з найбільш санкційних країн у світі.
«Санкції можуть бути дуже важливими, і існують всілякі суперечки щодо того, коли санкції є найефективнішими, — додає він. - Вони ніколи не працюють самі по собі — тільки у пакеті з іншими тисками».
На його думку, країни могли б запровадити більше санкцій і «активніше відстежувати їх виконання», але різкі зміни відбудуться, якщо Китай виступить проти путіна і скаже йому відступити.
«Китайці не мають особливого мотиву зупиняти цю війну. Вони отримують від неї вигоду, тому ймовірність того, що Сі Цзіньпін буде сильно тиснути на путіна, за поточних обставин, є вкрай низькою», — каже Кларк.
Але, додав експерт, це та «єдина річ, яка могла б суттєво змінити ситуацію».
Раніше «ФАКТИ» публікували думку Віктора Небоженко, який вважає, що насправді Пекін хоче руками та кров'ю України нескінченно послабити путінську росію.235
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