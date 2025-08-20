- 17:23 Прив'язка до долара вже не працює: яке житло в Україні подорожчає вже восени та чому
- 16:56 Як у «Резерв+» сплатити штраф за непостановку на облік у ТЦК після зміни місця проживання: роз'яснення Міноборони
- 16:54 Найбільший експортер України Kernel підбив попередні підсумки 2025 фінансового року
- 16:24 Копіює Кейт Міддлтон: через що Меган Маркл знову розкритикували
- 16:12 Помер ексфутболіст збірної Нідерландів, помаранчева кар'єра якого завершилася в Києві
- 15:49 Запечений лосось, що тане в роті: секрет приготування від Василя Мішлена
- 15:23 Не тільки на словах, а й на ділі: у Берліні заговорили про військову участь у гарантіях безпеки Києву
- 15:06 «Ми виросли в різні боки»: чому онук Алли Пугачової розлучився після 10 років шлюбу
- 15:03 На якому каналі безкоштовно дивитися онлайн «Полісся» — «Фіорентина»: букмекери оцінили шанси команди Ротаня в єврокубковому протистоянні
- 14:45 У Харкові ревнивець розстріляв дружину прямо на вулиці й наклав на себе руки
- 14:22 Українка у сукні від Gasanova представить штат Іллінойс на конкурсі краси у США
- 14:04 BMW та Volkswagen розчарували: експерти назвали топ-5 авто з ненадійними дизельними двигунами
Запечений лосось, що тане в роті: секрет приготування від Василя Мішлена
Фудблогер Василь «Мішлен», який раніше розповідав, як приготувати пасту з лососем, поділився з фоловерами секретами приготування запеченого лосося, який виходить максимально соковитим і ніжним.
«Секрет простий — готуємо його не при 180 ° C, як завжди, а при низькій температурі, коли білок згортається повільно і риба залишається такою, що тане у роті», — пише він на своїй сторінці в соцмережах і рекомендує робити на філе риби надрізи через кожен сантиметр до самої шкіри, щоб маринад проникав глибше, а запікання відбувалося рівномірніше.
Інгредієнти:
- Філе лосося.
Для маринаду:
- Соєвий соус — 4 ст. л.;
- Мед — 2 ст. л.;
- Тахіні — 1 ст. л.;
- Часник — 2 зубчики;
- Імбир та устричний соус — по 1 ч. л.;
- Цедра апельсина — 1 ч. л.;
- Крапля кунжутної олії — за бажанням.
Читайте також: Важлива формула від Олександра Огородника: як засолити червону рибу та не зіпсувати її
Приготування:
- Змішати усі інгредієнти для маринаду.
- Обмазати маринадом рибу, втираючи в кожен надріз.
- Запікати в духовці спочатку при 80 °C та прочиненіих дверцята протягом години.
- Зменшити температуру до 60 ° C та готувати ще 20 хвилин.
«І ось результат: найсолодший лосось, який легко розділяється на пелюстки, залишається ніжним усередині і буквально тане в роті. Подаємо з кунжутом, зеленою цибулею або цибулею-сибулет. Для яскравості можна прикрасити апельсином, пелюстками і паростками гороху — і взагалі декорувати за бажанням», — додає блогер.
Раніше Василь «Мішлен» запропонував рецепт лазаньї, але не класичний, а альтернативний — із баклажанами.
Фото — скріншот71
Читайте нас у Facebook
«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині