Запечений лосось, що тане в роті: секрет приготування від Василя Мішлена

15:49 20 серпня 2025
Рецепт запеченого лосося від Василя Мішлена. Фото&nbsp;— скріншот

Фудблогер Василь «Мішлен», який раніше розповідав, як приготувати пасту з лососем, поділився з фоловерами секретами приготування запеченого лосося, який виходить максимально соковитим і ніжним.

«Секрет простий — готуємо його не при 180 ° C, як завжди, а при низькій температурі, коли білок згортається повільно і риба залишається такою, що тане у роті», — пише він на своїй сторінці в соцмережах і рекомендує робити на філе риби надрізи через кожен сантиметр до самої шкіри, щоб маринад проникав глибше, а запікання відбувалося рівномірніше.

Інгредієнти:

  • Філе лосося.

Для маринаду:

  • Соєвий соус — 4 ст. л.;
  • Мед — 2 ст. л.;
  • Тахіні — 1 ст. л.;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Імбир та устричний соус — по 1 ч. л.;
  • Цедра апельсина — 1 ч. л.;
  • Крапля кунжутної олії — за бажанням.

Читайте також: Важлива формула від Олександра Огородника: як засолити червону рибу та не зіпсувати її

Приготування:

  • Змішати усі інгредієнти для маринаду.
  • Обмазати маринадом рибу, втираючи в кожен надріз.
  • Запікати в духовці спочатку при 80 °C та прочиненіих дверцята протягом години.
  • Зменшити температуру до 60 ° C та готувати ще 20 хвилин.

«І ось результат: найсолодший лосось, який легко розділяється на пелюстки, залишається ніжним усередині і буквально тане в роті. Подаємо з кунжутом, зеленою цибулею або цибулею-сибулет. Для яскравості можна прикрасити апельсином, пелюстками і паростками гороху — і взагалі декорувати за бажанням», — додає блогер.

Раніше Василь «Мішлен» запропонував рецепт лазаньї, але не класичний, а альтернативний — із баклажанами.

Фото — скріншот

