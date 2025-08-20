Запечений лосось, що тане в роті: секрет приготування від Василя Мішлена

Фудблогер Василь «Мішлен», який раніше розповідав, як приготувати пасту з лососем, поділився з фоловерами секретами приготування запеченого лосося, який виходить максимально соковитим і ніжним.

«Секрет простий — готуємо його не при 180 ° C, як завжди, а при низькій температурі, коли білок згортається повільно і риба залишається такою, що тане у роті», — пише він на своїй сторінці в соцмережах і рекомендує робити на філе риби надрізи через кожен сантиметр до самої шкіри, щоб маринад проникав глибше, а запікання відбувалося рівномірніше.

Інгредієнти: Філе лосося. Для маринаду: Соєвий соус — 4 ст. л.;

Мед — 2 ст. л.;

Тахіні — 1 ст. л.;

Часник — 2 зубчики;

Імбир та устричний соус — по 1 ч. л.;

Цедра апельсина — 1 ч. л.;

Крапля кунжутної олії — за бажанням.

Приготування: Змішати усі інгредієнти для маринаду.

Обмазати маринадом рибу, втираючи в кожен надріз.

Запікати в духовці спочатку при 80 °C та прочиненіих дверцята протягом години.

Зменшити температуру до 60 ° C та готувати ще 20 хвилин.

«І ось результат: найсолодший лосось, який легко розділяється на пелюстки, залишається ніжним усередині і буквально тане в роті. Подаємо з кунжутом, зеленою цибулею або цибулею-сибулет. Для яскравості можна прикрасити апельсином, пелюстками і паростками гороху — і взагалі декорувати за бажанням», — додає блогер.

Фото — скріншот

71

