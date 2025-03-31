Баклажанова лазанья: соковита та ароматна альтернатива класиці

Фудблогер Василь «Мішлен», який раніше розповідав, як приготувати пасту з лососем, запропонував рецепт лазаньї, але не класичний, а альтернативний, з баклажанами.

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«Замість тіста — ніжні баклажани, а начинка виходить неймовірно соковитою та ароматною. Обов'язково спробуй приготувати!» — пише він на своїй сторінці в соцмережах і рекомендує запікати цю страву на антипригарному килимку.

Інгредієнти: Баклажани — 1−2 шт.;

Цибуля — 1 шт.;

Гриби — 400 г;

Яловичий фарш — 500 г;

Томатна паста — 1 ст. л.;

Сіль — 1 ч. л.;

Чорний перець — 1 ч. л. Для соусу: Вершкове масло — 30 г;

Борошно — 2 ст. л.;

Молоко — 300 мл;

Чорний перець — 0,5 ч. л.;

Мускатний горіх — щіпка;

Пармезан або інший твердий сир — 100 г;

Зелень для подачі.

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Приготування: Обсмажити цибулю, гриби та фарш, додати томатну пасту, сіль та перець.

Баклажани нарізати пластинами, замочити на 10 хвилин у підсоленій воді, потім трохи обсмажити.

Для соусу розтопити масло, додати борошно і молоко (поступово), а також перець і мускат. Довести до густини.

Викласти шарами баклажани, начинку та соус, повторивши кілька разів.

Посипати сиром та запікати при 180 °C близько 30 хвилин.

Раніше Тетяна Литвинова ділилася рецептом кабачково-грибної лазаньї.

Фото — скріншот

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