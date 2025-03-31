Баклажанова лазанья: соковита та ароматна альтернатива класиці
Фудблогер Василь «Мішлен», який раніше розповідав, як приготувати пасту з лососем, запропонував рецепт лазаньї, але не класичний, а альтернативний, з баклажанами.
«Замість тіста — ніжні баклажани, а начинка виходить неймовірно соковитою та ароматною. Обов'язково спробуй приготувати!» — пише він на своїй сторінці в соцмережах і рекомендує запікати цю страву на антипригарному килимку.
Інгредієнти:
- Баклажани — 1−2 шт.;
- Цибуля — 1 шт.;
- Гриби — 400 г;
- Яловичий фарш — 500 г;
- Томатна паста — 1 ст. л.;
- Сіль — 1 ч. л.;
- Чорний перець — 1 ч. л.
Для соусу:
- Вершкове масло — 30 г;
- Борошно — 2 ст. л.;
- Молоко — 300 мл;
- Чорний перець — 0,5 ч. л.;
- Мускатний горіх — щіпка;
- Пармезан або інший твердий сир — 100 г;
- Зелень для подачі.
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Приготування:
- Обсмажити цибулю, гриби та фарш, додати томатну пасту, сіль та перець.
- Баклажани нарізати пластинами, замочити на 10 хвилин у підсоленій воді, потім трохи обсмажити.
- Для соусу розтопити масло, додати борошно і молоко (поступово), а також перець і мускат. Довести до густини.
- Викласти шарами баклажани, начинку та соус, повторивши кілька разів.
- Посипати сиром та запікати при 180 °C близько 30 хвилин.
Раніше Тетяна Литвинова ділилася рецептом кабачково-грибної лазаньї.
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