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Баклажанова лазанья: соковита та ароматна альтернатива класиці

12:46 31 березня 2025
Рецепт лазаньї з баклажанами та яловичим фаршем. Фото&nbsp;— скріншот

Фудблогер Василь «Мішлен», який раніше розповідав, як приготувати пасту з лососем, запропонував рецепт лазаньї, але не класичний, а альтернативний, з баклажанами.

«Замість тіста — ніжні баклажани, а начинка виходить неймовірно соковитою та ароматною. Обов'язково спробуй приготувати!» — пише він на своїй сторінці в соцмережах і рекомендує запікати цю страву на антипригарному килимку.

Інгредієнти:

  • Баклажани — 1−2 шт.;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Гриби — 400 г;
  • Яловичий фарш — 500 г;
  • Томатна паста — 1 ст. л.;
  • Сіль — 1 ч. л.;
  • Чорний перець — 1 ч. л.

Для соусу:

  • Вершкове масло — 30 г;
  • Борошно — 2 ст. л.;
  • Молоко — 300 мл;
  • Чорний перець — 0,5 ч. л.;
  • Мускатний горіх — щіпка;
  • Пармезан або інший твердий сир — 100 г;
  • Зелень для подачі.

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Приготування:

  • Обсмажити цибулю, гриби та фарш, додати томатну пасту, сіль та перець.
  • Баклажани нарізати пластинами, замочити на 10 хвилин у підсоленій воді, потім трохи обсмажити.
  • Для соусу розтопити масло, додати борошно і молоко (поступово), а також перець і мускат. Довести до густини.
  • Викласти шарами баклажани, начинку та соус, повторивши кілька разів.
  • Посипати сиром та запікати при 180 °C близько 30 хвилин.

Раніше Тетяна Литвинова ділилася рецептом кабачково-грибної лазаньї.

Фото — скріншот

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