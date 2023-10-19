Так готує Мішлен: ідеальна паста з лососем «з турецьким акцентом»

Попри те, що пасту вважають італійською стравою, її готують також в різних країнах світу. До страви додають різні інгредієнти, приправи, соуси. Тісто для пасти готується із суміші борошна та води. Італійська паста готується лише з борошна твердих сортів пшениці, води та інколи з додаванням яйця.

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Тридцятирічний шеф-кухар Василь народився на Одещині, а після отримання освіти працював у грузинському ресторані в москві. Під час пандемії багато закладів харчування закривалися, тому молодий чоловік вирішив зайнятися блогерством.

Перші його відео не мали великого успіху, тому Василь вирішив кардинально зміни свій стиль: взяв гучний псевдонім «Мішлен» та став озвучувати відео з «кавказьким акцентом» (адже мав великий досвід спілкування з грузинами). Правда, багато хто з його підписниць вважають, що так говорять не жителі Кавказу, а турки.

Наразі у блогера 447 тисяч читачів в його акаунті, серед яких — @ekaterinakukhar_official і @albina_ponomarenko.

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В одному з недавніх випусків блогу Василь розповів про те, як приготувати пасту з лососем.

Паста з лососем

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Інгредієнти:

- олія оливкова 1 ст. л

- масло вершкове 20 гр

- орегано 3−4 гілочки

- цибуля ½шт

- часник 5 зубків

- лосось 300 гр

- свіжомелений перець 1ч. л

- пластівці гострого перцю 0,5 ч. л

- вершки (будь-якої жирності) 150 мл

- сіль 0,5 ч. л

- цедра 1 лимона

- паста 250гр

- вода з-під пасти 2−3 половника (самі регулюйте потрібну густоту соусу)

- петрушка 5−6 гілочок

«Нотки лимона та перцю роблять цю пасту особливою. Готуйте та будете приємно здивовані», — впевнений автор.

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За його словами, так готують страву у Мішленовських ресторанах.

Нагадаємо, відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова розповіла, як приготувати смачний салат з буряком, у якому лише один інгредієнт плюс заправка.

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