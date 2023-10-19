Так готує Мішлен: ідеальна паста з лососем «з турецьким акцентом»
Попри те, що пасту вважають італійською стравою, її готують також в різних країнах світу. До страви додають різні інгредієнти, приправи, соуси. Тісто для пасти готується із суміші борошна та води. Італійська паста готується лише з борошна твердих сортів пшениці, води та інколи з додаванням яйця.
Тридцятирічний шеф-кухар Василь народився на Одещині, а після отримання освіти працював у грузинському ресторані в москві. Під час пандемії багато закладів харчування закривалися, тому молодий чоловік вирішив зайнятися блогерством.
Перші його відео не мали великого успіху, тому Василь вирішив кардинально зміни свій стиль: взяв гучний псевдонім «Мішлен» та став озвучувати відео з «кавказьким акцентом» (адже мав великий досвід спілкування з грузинами). Правда, багато хто з його підписниць вважають, що так говорять не жителі Кавказу, а турки.
Наразі у блогера 447 тисяч читачів в його акаунті, серед яких — @ekaterinakukhar_official і @albina_ponomarenko.
В одному з недавніх випусків блогу Василь розповів про те, як приготувати пасту з лососем.
Паста з лососем
Інгредієнти:
- олія оливкова 1 ст. л
- масло вершкове 20 гр
- орегано 3−4 гілочки
- цибуля ½шт
- часник 5 зубків
- лосось 300 гр
- свіжомелений перець 1ч. л
- пластівці гострого перцю 0,5 ч. л
- вершки (будь-якої жирності) 150 мл
- сіль 0,5 ч. л
- цедра 1 лимона
- паста 250гр
- вода з-під пасти 2−3 половника (самі регулюйте потрібну густоту соусу)
- петрушка 5−6 гілочок
«Нотки лимона та перцю роблять цю пасту особливою. Готуйте та будете приємно здивовані», — впевнений автор.
За його словами, так готують страву у Мішленовських ресторанах.
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