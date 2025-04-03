Важлива формула від Олександра Городника: як засолити червону рибу і не зіпсувати її

Відомий шеф-кухар Олександр Городник, який раніше показував реакцію шведів на українську паску, зіткнувся з тим, що багато українців не знають, як правильно солити червону рибу, тому віддають перевагу придбаній в магазині.



Тому він навіть «вивів» власну формулу, яка допомагає будь-кому не боятися солити дорогу рибу.

ВІДЕО ДНЯ

Основна формула — це 4% солі + 2% цукру від ваги філе. Простіше кажучи, на 1 кг риби слід взяти 40 г солі та 20 г цукру.

Як солити

Натріть рибу сіллю і цукром, загорніть в плівку і покладіть в холодильник на 24 години.

РЕКЛАМА

За бажанням також можна додати кріп, апельсинову або лимонну цедру, рожевий перець або ялівець, ром або коньяк.

Сам кухар обрав лише одну додаткову складову, а саме білий перець.

«Після засолювання можна навіть не промивати, але тут діло смаку», — зазначає Олександр.

Також він скористався приближенням Великодня і дав кілька рекомендацій, як зробити паску особливо смачною, прикрасивши її молочною глазуррю.

РЕКЛАМА

А тим часом одеський шеф-кухар Василь з гучним псевдо «Мішлен», показав, як вдома приготувати піцу «Маргарита» із салямі.

РЕКЛАМА

146

Читайте нас у Facebook