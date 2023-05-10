Ідеально для ранкових чаювань: готуємо вергуни на кефірі

Вергуни — традиційний український смаколик родом із Полтавщини. Їх часто готували на свята навіть на ті, що припадали на період посту. Хрумкі вергуни — це випічка, яку багато хто з нас пам'ятають з дитинства. Якщо ви пам'ятаєте смак солодких повітряних вергунів, то цей рецепт саме для вас, каже кулінарка Світлана Юрченко, яка раніше радила приготувати парові вареники на кефірі.

Інгредієнти: (всі продукти кімнатної температури) 150 мл кефіру 3,2%

100 г сметани

2 жовтки

2 ст. л. розтопленого вершкового масла

400−450 г борошна

щіпка солі

3−4 ст. л. цукру

10 г ванільного цукру

цукрова пудра до смаку

1ч.л. соди

олія (+смалець) для смаження

Приготування:

В миску просіюємо борошно, додаємо соду, перемішуємо. В іншу миску наливаємо злегка теплий кефір (кисляк чи ряжанку), додаємо сіль, цукор, ванільний цукор, сметану, жовтки, розтоплене масло, перемішуємо масу. Порціями в кефірну масу додаємо борошно та починаємо вимішувати тісто. Вимішуємо слухняне еластичне тісто. Воно м’яке та трішки липне до рук. Загортаємо його в плівку або пакет і залишаємо відпочити на 20 хв.

Викладаємо тісто на стіл, присипаний борошном, та розкачуємо його у пласт товщиною 1−1,5 см. Нарізаємо пласт на прямокутники або ромбики розміром 8×4см. У центрі прямокутника чи ромба робимо невеликий розріз. Тепер робимо те, що, по суті, і відрізняє цю страву від будь-якої іншої солодкої випічки, обсмаженої у фритюрі — надаємо вергунам їх класичного вигляду. Для цього ми вивертаємо один кінець заготовки через отвір у центрі.

Вергуни смажимо в киплячій рослинній олії. Для цього відмінно підійде сотейник або глибока сковорода. Готові вергуни викладаємо на тарілку, застелену паперовими рушниками. Коли папір вбере в себе весь зайвий жир, перекладаємо вергуни на чисте блюдо. Посипаємо вергуни цукровою пудрою.

Нагадаємо рецепт мармурового кето-кексу, особливість якого в тому, що цей смаколик можна їсти навіть тим, хто дотримується суворої дієти.

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