Дуже переоцінена: Мерая Кері розкритикувала премію «Греммі»

Минулого тижня виконавиця хіта «Always Be My Baby» Мерая Кері, яка свідчила у суді про своє жахливе дитинство, з'явилася в шоу Over/Under на YouTube-каналі Pitchfork, де обговорювалися символи поп-культури, включаючи Labubu, Crocs та Різдво. Під час відео Мерая поділилася своїми поглядами на церемонію нагородження, вигравши лише п'ять премій «Греммі» за ці роки, а її остання номінація відбулася 16 років тому.

На запитання про найзначущу церемонію нагородження в музиці, співачка чітко відповіла: «Я думаю, що „Греммі“ переоцінена», пише The News.

Мерая пояснила, що мала на увазі як саму церемонію нагородження, так і нагороду.

Цікаво, що американська співачка та авторка пісень додала: «Але ми любимо всіх».

В іншому епізоді шоу Мерая зазначила, що чарти Billboard «недооцінені».

«Ну, вони для мене дуже важливі. Тому я скажу, що вони недооцінені», — сказала зірка.

Крім того, співачка зазначила, що соціальні мережі «трохи переоцінені». Однак вона додала: «Нам усім це все ще подобається, адже це щось надзвичайно грандіозне». Мерая зазначила, що ляльки Labubu люблять усі, й розповіла, що почала носити Crocs, і навіть назвала Різдво «таким недооціненим».

Раніше повідомлялося, що Мерая Кері ризикувала втратити 20 млн доларів через звинувачення у плагіаті.

