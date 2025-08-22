- 22:01 Дуже смачний квашений салат: готується так просто, що ви здивуєтесь
Дуже переоцінена: Мерая Кері розкритикувала премію «Греммі»
Минулого тижня виконавиця хіта «Always Be My Baby» Мерая Кері, яка свідчила у суді про своє жахливе дитинство, з'явилася в шоу Over/Under на YouTube-каналі Pitchfork, де обговорювалися символи поп-культури, включаючи Labubu, Crocs та Різдво. Під час відео Мерая поділилася своїми поглядами на церемонію нагородження, вигравши лише п'ять премій «Греммі» за ці роки, а її остання номінація відбулася 16 років тому.
На запитання про найзначущу церемонію нагородження в музиці, співачка чітко відповіла: «Я думаю, що „Греммі“ переоцінена», пише The News.
Мерая пояснила, що мала на увазі як саму церемонію нагородження, так і нагороду.
Цікаво, що американська співачка та авторка пісень додала: «Але ми любимо всіх».
В іншому епізоді шоу Мерая зазначила, що чарти Billboard «недооцінені».
«Ну, вони для мене дуже важливі. Тому я скажу, що вони недооцінені», — сказала зірка.
Крім того, співачка зазначила, що соціальні мережі «трохи переоцінені». Однак вона додала: «Нам усім це все ще подобається, адже це щось надзвичайно грандіозне». Мерая зазначила, що ляльки Labubu люблять усі, й розповіла, що почала носити Crocs, і навіть назвала Різдво «таким недооціненим».
Раніше повідомлялося, що Мерая Кері ризикувала втратити 20 млн доларів через звинувачення у плагіаті.30
