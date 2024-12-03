Наркотики та сатанинські ритуали: Мерая Кері свідчить у суді про жахливе дитинство

Співачка Мерая Кері може оприлюднити низку жахливих сімейних таємниць найближчими днями, коли вона дасть свідчення на слуханнях щодо справи про наклеп, порушеної проти неї її братом Морганом Кері, який вимагає 1,25 мільйона доларів, пише Marca.

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55-річна співачка може розповісти про моторошне сімейне життя, яке у неї було в основному завдяки матері після того, як її батько, Альфред, покинув сім’ю, коли Мераї було лише три роки.

Згідно з близькими джерелами, Мерая виросла в родині, де вдома було вживання наркотиків, де вона та її брати і сестри часто залишалися напризволяще.

64-річний брат співачки Морган стверджував, що Мерая та її сестра Елісон були залучені до сатанинських ритуалів сексуального культу та жертвопринесення тварин їхньою матір’ю. Усе це буде розкрито під час судового процесу проти зірки, перше слухання якого заплановане на січень, коли її під присягою допитає адвокат її брата Річард Рот.

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Допит включатиме спірні питання про мемуари співачки 2020 року під назвою «Значення Мераї Кері». Їх публікація змусила Моргана подати до суду на свою сестру в 2021 році після того, як вона звинуватила його у фізичному насильстві та торгівлі наркотиками в молодості.

«Частіше я відчувала, що повинна захищатися від нього, а іноді я також відчувала, що захищаю від нього свою матір, — написала Мерая. — Я б сказала, що на той час було загальновідомо, що Морган активно брав участь у розвагах нічних клубів Манхеттена, часто мав кокаїн і постачав його відвідувачам нічних клубів, з якими він спілкувався».

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Стосовно цих звинувачень Морган сказав, що вони є наклепами проти нього.

«Вони неправдиві та наклепницькі, болючі», — сказав він.

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Нагадаємо, що сімейний конфлікт спалахнув буквально через кілька місяців, коли в серпні цього року в один день померли їх мати, 87-річна Патрісія, і наркозалежна 63-річна сестра Елісон.

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