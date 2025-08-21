За нового в. о голови правління «Укрнафти» Юрія Ткачука, відомого тим, що він привів «Запоріжтрансформатор» до відкриття процедури банкрутства, фінансові та виробничі показники «Укрнафти» почали стрімко погіршуватись.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє політичний оглядач Михайло Шнайдер, після переходу Сергія Корецького з «Укрнафти» у травні 2025 року до «Нафтогазу», державна нафтова компанія стрімко втратила фінансову стабільність.

За даними експерта, проблеми почалися одразу після кадрових перестановок. Якщо до травня 2025 року середній розмір залишків грошових коштів на рахунках «Укрнафти» становив від 17 до 20 мільярдів гривень, то вже у серпні ця цифра ледве сягає 4 мільярдів. «Тобто за два місяці гроші фактично випарувалися. Як це пояснити інакше, ніж навмисним виведенням?» — підкреслює Шнайдер.

Експерт зазначає, що ці фінансові проблеми вже безпосередньо вдарили по виробничій діяльності. Наприклад, більшість підрядників уже отримали офіційні листи про неможливість фінансування проєктів, через що багато програм довелося призупинити. Так, минулого тижня було скасовано тендер на закупівлю обладнання для гідророзриву пластів на суму 600 мільйонів гривень.

РЕКЛАМА

Компанія прямо пояснила це «труднощами з фінансуванням поточної господарської діяльності». На думку Шнайдера, це свідчить про системну кризу управління. «Усі ці негативні моменти почали відкрито проявлятися після уходу Корецького з «Укрнафти» до «Нафтогазу» та на тлі активних процесів, які свідчать про потенційне можливе припинення бойових дій, наслідком якого може бути скасування воєнного стану як підстави для управління державою активами та акціями «Укрнафти», — вважає експерт.

Ще однією ознакою занепаду він називає те, що починаючи з січня 2025 року, «Укрнафта» жодного разу не виконала планові показники видобутку газу та нафти. При цьому витрати на геологічну розвідку та буріння зростають і вже вимірюються десятками мільярдів гривень. «Ці кошти осідають у кишенях наближених до керівництва підприємців. Публічної звітності про це немає, але криза наростає», — констатує Шнайдер.

Попри гостру нестачу фінансування для ключових проєктів, компанія продовжує витрачати мільйони на піар-кампанії. Зокрема, «Укрнафта» витратила 2 мільйони гривень на інформаційну кампанію НБУ щодо заміни «копійки» на «шаг», результатом якої стала лише вебсторінка з рекламними матеріалами. «Більшість українців нічого про цю кампанію навіть не чули, але гроші були освоєні», — наголошує експерт.

РЕКЛАМА

На його думку, активне виведення коштів може свідчити не лише про розкрадання, а й про цілеспрямовані дії, щоб довести компанію до банкрутства та згодом продати її зацікавленим структурам.

«Це все — наслідок бездіяльності правоохоронних органів, в тому числі НАБУ, яке ще з часів безпідставного нарахування Корецьким собі завищеної заробітної плати в перші місяці роботи, відмовлялося відкривати кримінальні провадження проти нього», — вважає Шнайдер і звертає увагу на те, що частина топ-менеджерів, які працювали з Корецьким, і після переходу до «Нафтогазу» зберегли вплив на «Укрнафту», що своєю чергою створює конфлікт інтересів і посилює підозри в маніпуляціях із фінансовими потоками компанії.

На його переконання, ще кілька місяців — і «Укрнафта» офіційно покаже результати, які засвідчать її фактичне банкрутство. «Це вже зараз має стати предметом уваги як контролюючих, так і правоохоронних органів», — підсумував експерт.

РЕКЛАМА

41

Читайте нас у Facebook