Наглядова рада і її рішення виявилися нелегітимними: експерт про черговий скандал в «Укрнафті»

Навколо державної компанії «Укрнафта» спалахнув черговий скандал, пов’язаний із її наглядовою радою. Як повідомляє політичний оглядач і блогер Михайло Шнайдер, склад наглядової ради «Укрнафти», затверджений у 2022 році колишнім міністром оборони Олексієм Резніковим та головою «Нафтогазу» Олексієм Чернишовим, не відповідає вимогам Статуту компанії та українського законодавства, що автоматично робить всі її рішення нелегітимними.

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Оглядач повідомляє, що це випливає зі звіту самої наглядової ради «Укрнафи» за 2023 рік, де на першій сторінці зазначено, що в її складі бракує незалежних директорів, а комітети з питань аудиту та винагород не були сформовані. Але, за словами Шнайдера, Державна аудиторська служба України, яка перевіряла діяльність компанії, не звернула уваги на ці порушення.

Шнайдер також зазначив, що окремі члени наглядової ради, серед яких Олександр Грибан та Андрій Гота, мають сумнівну ділову репутацію і фігурують у кримінальних справах.

Наприклад, Грибан є підозрюваним НАБУ і САП у справі про зловживання на 33,7 млн грн під час закупівлі продуктів харчування в якості гуманітарної допомоги. Андрій Гота також фігурує в кримінальних справах. На думку Шнайдера, головною метою такої ради є забезпечення безконтрольної діяльності директора «Укрнафти» Сергія Корецького.

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«Подейкують, головним обов’язком Олександра Грибана була негайна поява перед очима Корецького по першому його виклику та підписання всього, що йому підготували в офісі Корецького. Саме за це Грибан був нагороджений після звільнення з посади голови наглядової ради посадою директора одного з департаментів «Укрнафти», — пише Шнайдер.

Пікантності цій історії із нелегітимністю наглядової ради додає також той факт, що згідно із оприлюдненим звітом, члени ради до жовтня 2023 року працювали безоплатно, але з листопада 2023 року із дозволу Чернишова як представника НАК «Нафтогаз України» та голови Міноборони Умерова почали отримувати зарплату понад 340 тисяч гривень на місяць, хоча склад Наглядової ради за законом є неповноважним. Шнайдер підкреслює, що призначення цих виплат є незаконним і вимагає відповідної уваги від державних контролюючих органів.

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Блогер нагадує, що минуло вже два роки з моменту, коли нелегітимна наглядова рада призначила Корецького директором «Укрнафти» після примусового вилучення 49,9% акцій для потреб ЗСУ на час війни, на підставі рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.

За словами Шнайдера, з того часу «Укрнафту» супроводжують постійні корупційні скандали. Жодна державна компанія не має в керівництві такої кількості підозрюваних НАБУ, як «Укрнафта».

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