Топменеджери «Укрнафти» за держрахунок літали на «Октоберфест» і до ОАЕ під виглядом відряджень, — блогер
Під час керівництва Сергія Корецького ПАТ «Укрнафта» його найближчі менеджери та підлеглі використовували службові відрядження як привід для приватних подорожей за кордон. Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомив політичний блогер і оглядач Михайло Шнайдер.
За словами Шнайдера, правоохоронці наразі розслідують кілька епізодів, які можуть свідчити про налагоджений в «Укрнафті» механізм перетину кордону чоловіками у воєнний час.
Блогер пише, що одним із найяскравіших прикладів став вересень 2024 року, коли заступник директора з безпеки «Укрнафти» Сергій Огороднічук, директор департаменту безпеки Костянтин Мацера та ще один їхній колега офіційно вирушили у відрядження на відкриття знаменитого пивного фестивалю «Октоберфест» у Мюнхені.
«Складно уявити, які саме питання безпеки „Укрнафти“ вимагали особистої присутності цих поважних чоловіків у Мюнхені під час грандіозного пивного свята. Але факт є фактом — розпорядження Корецького відкрило їм шлях до німецького пива. Більше того, за інформацією джерела, після Мюнхена „відряджені“ встигли побувати і в Лондоні, де насолоджувалися місцевим елем», — пише Шнайдер.
Подібні випадки, за словами Шнайдера, не були поодинокими.
За його даними, у розпорядженні правоохоронців є дані про закордонні поїздки інших наближених до Корецького менеджерів. Серед них — Денис Кудін, підозрюваний НАБУ у причетності до корупційної схеми ексголови ФДМУ Дмитра Сенниченка, а також фінансовий директор «Укрнафти» Юрій Ткачук.
Шнайдер зазначає, що подекуди такі «відрядження» офіційно призначалися в одну країну, але фактично закінчувалися в зовсім інших місцях. Наприклад, Кудін, за словами джерела блогера, відправлений у Румунію, проводив час в Об’єднаних Арабських Еміратах, де мешкала його родина.
Шнайдер наголошує, що «Укрнафта» є підприємством критичної інфраструктури та входить до оборонно-промислового комплексу. Це означає, що її співробітники отримують бронь від мобілізації. За певних умов така «броня» могла перетворитися на інструмент зловживань — від оформлення фіктивних посад до продажу місць для тих, хто хоче уникнути призову.
«Схема виглядала просто: людина отримувала посаду в компанії, яка належить до критичної інфраструктури, а далі під приводом відрядження могла безперешкодно залишити країну. Часто ці „робочі поїздки“ перетворювалися на відпочинок за кордоном», — пояснює блогер.
Попри наявність оперативної інформації, правоохоронні органи, за словами Шнайдера, діють вибірково: «Корецького чіпати не можна, тож він продовжить ці «кращі управлінські практики» вже на новій посаді голови правління НАК «Нафтогаз України».
На думку блогера, правоохоронні органи чекають моменту, коли від найвищого керівництва країни надійде «зелене світло» на притягнення Корецького до відповідальності. Однак цього сигналу немає, вважає Шнайдер.23
