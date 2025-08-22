41.02 / 41.52 47.72 / 48.37
Книга рецептів

Грибна запіканка без борошна: ароматний рецепт від Юлії Сенич

15:46 22 серпня 2025
Грибна запіканка, фото скриншот відео

Фудблогерка Юлія Сенич, яка раніше показала, як готувати пиріг без випічки, поділилася рецептом ароматної грибної запіканки без борошна.

Інгредієнти:
• відварена картопля 10−15шт середнього розміру
• куряче філе ~ 200г
• гриби (лисички/печериці/білі гриби) ~ 300г
• вершкове масло ~ 40г
• цибуля 1шт
• сир твердий 150г
• запашні трави — тимʼян
Заливка :
• яйця 2шт
• вершки 33% або сметана 200мл
• спеції

Приготування:
Діаметр форми — 26 см.

Відварену та почищену картоплю перекласти у форму, застелену пергаментом.

Придавити каструлею, тарілкою або товкачкою, щоб зформувати дно запіканки.

Філе обсмажити до золотистості на вершковому маслі. Посолити/поперчити за смаком.

Зверху картоплі викласти підсмажене філе та гриби. Залити заливкою з вершків, збитих з яйцями та спеціями.

Цибулю подрібнити та викласти поверх запіканки разом з тертим сиром.

Для аромату додати пару гілочок тимʼяну.

Запікати у розігрітій до 180 градусів духовці на 35−45 хвилин.

Раніше ми публікували рецепт кабачкової запіканки з фаршем, яка готується легко та швидко.

