Грибна запіканка без борошна: ароматний рецепт від Юлії Сенич

Фудблогерка Юлія Сенич, яка раніше показала, як готувати пиріг без випічки, поділилася рецептом ароматної грибної запіканки без борошна.
Інгредієнти:
• відварена картопля 10−15шт середнього розміру
• куряче філе ~ 200г
• гриби (лисички/печериці/білі гриби) ~ 300г
• вершкове масло ~ 40г
• цибуля 1шт
• сир твердий 150г
• запашні трави — тимʼян
Заливка :
• яйця 2шт
• вершки 33% або сметана 200мл
• спеції
Приготування:
Діаметр форми — 26 см.
Відварену та почищену картоплю перекласти у форму, застелену пергаментом.
Придавити каструлею, тарілкою або товкачкою, щоб зформувати дно запіканки.
Філе обсмажити до золотистості на вершковому маслі. Посолити/поперчити за смаком.
Зверху картоплі викласти підсмажене філе та гриби. Залити заливкою з вершків, збитих з яйцями та спеціями.
Цибулю подрібнити та викласти поверх запіканки разом з тертим сиром.
Для аромату додати пару гілочок тимʼяну.
Запікати у розігрітій до 180 градусів духовці на 35−45 хвилин.
Раніше ми публікували рецепт кабачкової запіканки з фаршем, яка готується легко та швидко.71
