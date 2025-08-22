Грибна запіканка без борошна: ароматний рецепт від Юлії Сенич

Фудблогерка Юлія Сенич, яка раніше показала, як готувати пиріг без випічки, поділилася рецептом ароматної грибної запіканки без борошна.

Інгредієнти:

• відварена картопля 10−15шт середнього розміру

• куряче філе ~ 200г

• гриби (лисички/печериці/білі гриби) ~ 300г

• вершкове масло ~ 40г

• цибуля 1шт

• сир твердий 150г

• запашні трави — тимʼян

Заливка :

• яйця 2шт

• вершки 33% або сметана 200мл

• спеції

ВІДЕО ДНЯ

Приготування:

Діаметр форми — 26 см.

Відварену та почищену картоплю перекласти у форму, застелену пергаментом.

РЕКЛАМА

Придавити каструлею, тарілкою або товкачкою, щоб зформувати дно запіканки.

Філе обсмажити до золотистості на вершковому маслі. Посолити/поперчити за смаком.

Зверху картоплі викласти підсмажене філе та гриби. Залити заливкою з вершків, збитих з яйцями та спеціями.

Цибулю подрібнити та викласти поверх запіканки разом з тертим сиром.

РЕКЛАМА

Для аромату додати пару гілочок тимʼяну.

Запікати у розігрітій до 180 градусів духовці на 35−45 хвилин.

Раніше ми публікували рецепт кабачкової запіканки з фаршем, яка готується легко та швидко.

РЕКЛАМА

71

Читайте нас у Facebook