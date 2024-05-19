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Пиріг без замісу з шинкою та сиром — просто та смачно

10:29 19 травня 2024
Пиріг

З тістом філо можно приготувати багато варіацій випічкі, наприклад, пиріг з грушею та сиром камамбер за рецептом фудблогерки Валерії Велігури. А її колега Юлія Сенич запропонувала варіант з шинкою та сиром.

Про те, як приготувати смачний та простий пиріг без замісу, вона розповіла на своїй сторінці у соцмережі.

Інгредієнти:

  • Тісто філо 1уп. (10−12листів);
  • Шинка ~ 150 г;
  • Бекон ~ 150 г;
  • Сир ~ 200 г;
  • Вершкове масло ~ 50 г (або оливкова олія);

Для заливки:

  • Яйця — 2 шт.;
  • Вершки — 200 мл (або сметана);
  • Сіль/спеції/перець — за смаком.

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Приготування:

  • Тісто філо завчасно дістаємо з холодильника та залишаємо до розмороження. Збираємо кожен лист тіста в гармошку та викладаємо у форму.
  • У шари тіста в довільному порядку вставляємо шинку/бекон/сир.
  • Змащуємо тісто розтопленим вершковим маслом або олією.
  • Для заливки змішуємо яйця, вершки і спеції. Заливаємо пиріг та відправляємо його випікатися в розігріту до 200 градусів духовку на 25−30 хвилин.

Раніше фудблогерка Софія Гаврильців розповідала, як з тістом філо приготувати болгарську баницю.

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Фото — скріншот

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