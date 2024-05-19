Пиріг без замісу з шинкою та сиром — просто та смачно

З тістом філо можно приготувати багато варіацій випічкі, наприклад, пиріг з грушею та сиром камамбер за рецептом фудблогерки Валерії Велігури. А її колега Юлія Сенич запропонувала варіант з шинкою та сиром.

ВІДЕО ДНЯ

Про те, як приготувати смачний та простий пиріг без замісу, вона розповіла на своїй сторінці у соцмережі.

Інгредієнти: Тісто філо 1уп. (10−12листів);

Шинка ~ 150 г;

Бекон ~ 150 г;

Сир ~ 200 г;

Вершкове масло ~ 50 г (або оливкова олія); Для заливки: Яйця — 2 шт.;

Вершки — 200 мл (або сметана);

Сіль/спеції/перець — за смаком.

Читайте також: Ліза Глинська запропонувала рецепт швидкого лимонного пирога з ягодами: надзвичайно ніжний та ароматний, і готується дуже легко

РЕКЛАМА

Приготування: Тісто філо завчасно дістаємо з холодильника та залишаємо до розмороження. Збираємо кожен лист тіста в гармошку та викладаємо у форму.

У шари тіста в довільному порядку вставляємо шинку/бекон/сир.

Змащуємо тісто розтопленим вершковим маслом або олією.

Для заливки змішуємо яйця, вершки і спеції. Заливаємо пиріг та відправляємо його випікатися в розігріту до 200 градусів духовку на 25−30 хвилин.

Раніше фудблогерка Софія Гаврильців розповідала, як з тістом філо приготувати болгарську баницю.

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

27

Читайте нас у Facebook