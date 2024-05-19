Пиріг без замісу з шинкою та сиром — просто та смачно
З тістом філо можно приготувати багато варіацій випічкі, наприклад, пиріг з грушею та сиром камамбер за рецептом фудблогерки Валерії Велігури. А її колега Юлія Сенич запропонувала варіант з шинкою та сиром.
Про те, як приготувати смачний та простий пиріг без замісу, вона розповіла на своїй сторінці у соцмережі.
Інгредієнти:
- Тісто філо 1уп. (10−12листів);
- Шинка ~ 150 г;
- Бекон ~ 150 г;
- Сир ~ 200 г;
- Вершкове масло ~ 50 г (або оливкова олія);
Для заливки:
- Яйця — 2 шт.;
- Вершки — 200 мл (або сметана);
- Сіль/спеції/перець — за смаком.
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Приготування:
- Тісто філо завчасно дістаємо з холодильника та залишаємо до розмороження. Збираємо кожен лист тіста в гармошку та викладаємо у форму.
- У шари тіста в довільному порядку вставляємо шинку/бекон/сир.
- Змащуємо тісто розтопленим вершковим маслом або олією.
- Для заливки змішуємо яйця, вершки і спеції. Заливаємо пиріг та відправляємо його випікатися в розігріту до 200 градусів духовку на 25−30 хвилин.
Раніше фудблогерка Софія Гаврильців розповідала, як з тістом філо приготувати болгарську баницю.
Фото — скріншот27
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