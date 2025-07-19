Легка запіканка з кабачком: рецепт для лінивих

Сезонні кабачки можуть бути інгредієнтами різноманітних страв, роблячи їх більш дієтичними, як, наприклад, піци з моцарелою та цукіні.

А авторка кулінарного блога foodblog_kristi запропонувала рецепт кабачкової запіканки з фаршем, яка готуєтся легко та швидко — потрібно лише поєднати інгредієнти та запекти в духовці.

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Інгредієнти: Курячий фарш — 600 г;

Кабачки — 700 г (2 шт.);

Яйця — 3 шт.;

Часник — 3−4 зубчик;

Сир — 100 г;

Кріп,

Сіль, перець, сушений часник, паприка.

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Приготування: РЕКЛАМА Кабачок натерти на великій тертці, присолити та почекати, доки овоч пустить сік. Віджати зайву рідину.

Подрібнити інші інгредієнти (окрім сиру) та разом зі яйцями, сіллю та спеціями додати до кабачків, перемішати та викласти у форму для запікання.

Запікати в духовці годину при 180 градусах.

Посипати натертим сиром і запікати ще хвилин 10.

Раніше переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава) запропонував швидкий рецепт кабачків фрі.

Фото — скріншот

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