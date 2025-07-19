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Легка запіканка з кабачком: рецепт для лінивих

14:49 19 липня 2025
Рецепт кабачкової запіканки. Фото&nbsp;— скріншот

Сезонні кабачки можуть бути інгредієнтами різноманітних страв, роблячи їх більш дієтичними, як, наприклад, піци з моцарелою та цукіні.

А авторка кулінарного блога foodblog_kristi запропонувала рецепт кабачкової запіканки з фаршем, яка готуєтся легко та швидко — потрібно лише поєднати інгредієнти та запекти в духовці.

Інгредієнти:

  • Курячий фарш — 600 г;
  • Кабачки — 700 г (2 шт.);
  • Яйця — 3 шт.;
  • Часник — 3−4 зубчик;
  • Сир — 100 г;
  • Кріп,
  • Сіль, перець, сушений часник, паприка.

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Приготування:

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  • Кабачок натерти на великій тертці, присолити та почекати, доки овоч пустить сік. Віджати зайву рідину.
  • Подрібнити інші інгредієнти (окрім сиру) та разом зі яйцями, сіллю та спеціями додати до кабачків, перемішати та викласти у форму для запікання.
  • Запікати в духовці годину при 180 градусах.
  • Посипати натертим сиром і запікати ще хвилин 10.

Раніше переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава) запропонував швидкий рецепт кабачків фрі.

Фото — скріншот

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