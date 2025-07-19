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Книга рецептів
14:49 — 19 липня 2025
Легка запіканка з кабачком: рецепт для лінивих
Сезонні кабачки можуть бути інгредієнтами різноманітних страв, роблячи їх більш дієтичними, як, наприклад, піци з моцарелою та цукіні.
А авторка кулінарного блога foodblog_kristi запропонувала рецепт кабачкової запіканки з фаршем, яка готуєтся легко та швидко — потрібно лише поєднати інгредієнти та запекти в духовці.
Інгредієнти:
- Курячий фарш — 600 г;
- Кабачки — 700 г (2 шт.);
- Яйця — 3 шт.;
- Часник — 3−4 зубчик;
- Сир — 100 г;
- Кріп,
- Сіль, перець, сушений часник, паприка.
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Приготування:
- Кабачок натерти на великій тертці, присолити та почекати, доки овоч пустить сік. Віджати зайву рідину.
- Подрібнити інші інгредієнти (окрім сиру) та разом зі яйцями, сіллю та спеціями додати до кабачків, перемішати та викласти у форму для запікання.
- Запікати в духовці годину при 180 градусах.
- Посипати натертим сиром і запікати ще хвилин 10.
Раніше переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава) запропонував швидкий рецепт кабачків фрі.
Фото — скріншот169
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