Як з м’ясистих «сливок» і «волового серця» зробити делікатес: секрети приготування в’ялених помідорів

Перевіреним багатьма роками рецептом в'ялених помідорів поділилась у мережі полтавка Ольга Стенько.

Вона рекомендує брати помідори з м'ясистим «підшкірним» шаром. Це можуть бути невеликі за розміром «сливки» чи «волове серце».

ВІДЕО ДНЯ

«Помідори мию ретельно кілька разів методом занурення, останній раз споліскую під проточною водою. Розрізаю навпіл, кавовою або чайною ложечкою виймаю серединки. Завдання — видалити сік і насіння», — пише Ольга.

На її переконання, краще в’ялити помідори на піддонах електросушарки, а не в духовці.

РЕКЛАМА

Підготовлені томати треба викласти на піддон сушарки шкіркою вниз

Зазвичай вона заздалегідь не солить підготовлені томати, не притрушує ароматними травами й не змащує олією. Якщо ж хтось хоче присолити, то потрібно дочекатись, доки помідори пустять сік, а рідину потім злити. Так дійсно виходить смачніше, до того ж сіль відіграє роль додаткового консерванту.

Шматочки треба викласти шкіркою вниз і відправити на сушку на кілька годин при невисокій температурі. У процесі сушки піддони треба міняти місцями й перебирати помідори: сухіші складати на один лоток і виставляти наверх, а вологіші — на низ.

РЕКЛАМА

У процесі сушки піддони треба міняти місцями

Авторка рецепта наголошує: перед тим, як братися за напівфабрикати, слід вимити руки милом без запаху й зі щіточкою, бо така консервація має бути чистою.

Достатньо висушені помідори відкладайте

Коли помідори готові — не дуже вологі, вже явно добре прив'ялені — у простерилізовані банки наливаємо приблизно 2/5 об'єму олії. Олію можна взяти будь-яку, але найсмачніше буде з оливковою. Сорт екстра вірджин, до речі, може гірчити, та це цілком нормально. Вже в олію додати тонко порізаний зубчик часнику й поставити заливку у мікрохвильову піч на максимальну потужність на 1,5−2 хвилини. Олія має добре нагрітися, але не повинна кипіти. Часник в олії піде бульбашками, бо почне підсмажуватися, але не треба доводити його до зміни кольору.

РЕКЛАМА

Для в'ялених помідорів найкраще використосувати оливкову олію

Помідори, ще теплі з сушки, викласти в гарячу заливку, щільно утрамбувати ложкою, не забуваючи випускати повітря. Зверху присолити. За бажанням додати трави: базилік, розмарин, тим'ян. Хоча без них і навіть без часнику теж смачно.

Кожен помідорчик має бути огорнутий олією, яка має сягати майже верху банки.

Закрити кришкою, туго затягуючи, а коли вистигнуть — поставити в холодильник чи погріб.

В'ялені помідори треба зберігати у холодильнику або погребі

Такі помідори — чудова закуска, їжа нашвидкуруч і делікатес. На шматок бринзи або хліба — і ось вже бутерброд, з сиром та листковим салатом заміксувати — вже салат. У піцу та на навіть до гарячих страв — місця для польоту кулінарної фантазії доста.

Олія, що залишається від в’ялених помідорів, чудова для заправки салатів і пасти, змащення тіста для випічки тощо.

А з вискребених серединок свіжих томатів виходить прекрасна борщова заправка. Їх досить просто проварити з солодким перцем та/або часником, присолити й закрити. Можна приготувати й кетчуп, який буде чудовою альтернативою покупному.

Так само можна готувати й сливи. Краще брати опішнянські. Вони м'ясисті, трохи сухуваті й кисло-солодкі.

Також українцям дуже полюбилися пікантні мариновані сливи, які запросто можна приготувати вдома.

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом делікатесного в’яленого буряка.

Фото Ольги Стенько

8

Читайте нас у Facebook