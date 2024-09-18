В'ялені томати в олії з ароматними травами: «нереально смачний» рецепт
Час для в'ялення помідорів залежить від того, чим ви користуєтеся: у сушарці томати можуть готуватися при температурі 60 градусів по 8−9 годин. В духовці температура може бути трохи вищою — до 90 градусів, але дверцята варто трохи прочиняти.
Про те, що додати до в'ялених помідорів, та як їх зберігати, пише «Шуба». Зазначається, що готові томати мають бути еластичними, не сильно засушеними, але й не занадто мокрими. Їх не варто вкладати в баночки занадто щільно — в'ялені томати мають бути повністю покриті олією, інакше почнуть псуватися.
Інгредієнти:
- Томати — 3 кг;
- Часник, головка — 1 шт.;
- Приправа «Італійські трави» — 8 г;
- Сіль — за смаком;
- Оливкова олія — 500 мл;
- Олія соняшникова рафінована — 250 мл;
- Чебрець, гілочка — 2 шт.;
- Базилік, гілочка — 1 шт.
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Приготування:
- Томати помийте, розріжте навпіл і ложечкою виберіть серединку, перетинку помідорів бажано залишити.
- Застеліть деко або решітку пергаментом, викладіть половинки томатів, посипте сіллю та італійськими травами.
- В"яліть при 90 °C близько 9 годин (усе залежить від вашої духовки).
- У стерилізовані сухі банки викладіть томати, за бажанням можна трішки посипати цукром (0,5 ч. л.)
- Додайте кілька слайсів часнику, гілочку тим’яну або листочок базиліку та залийте оливковою олією (третину або половину можна замінити рафінованою соняшниковою олією). Томати мають бути повністю покриті олією.
Томати потрібно зберігати в холодильнику. Олію, яка настоялася на в'ялених помідорах та запашних травах, можна використовувати, наприклад, у салатах.
Про те, як законсервувати помідори по-італійськи на зиму, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay79
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