В'ялені томати в олії з ароматними травами: «нереально смачний» рецепт

Час для в'ялення помідорів залежить від того, чим ви користуєтеся: у сушарці томати можуть готуватися при температурі 60 градусів по 8−9 годин. В духовці температура може бути трохи вищою — до 90 градусів, але дверцята варто трохи прочиняти.

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Про те, що додати до в'ялених помідорів, та як їх зберігати, пише «Шуба». Зазначається, що готові томати мають бути еластичними, не сильно засушеними, але й не занадто мокрими. Їх не варто вкладати в баночки занадто щільно — в'ялені томати мають бути повністю покриті олією, інакше почнуть псуватися.

Інгредієнти: Томати — 3 кг;

Часник, головка — 1 шт.;

Приправа «Італійські трави» — 8 г;

Сіль — за смаком;

Оливкова олія — 500 мл;

Олія соняшникова рафінована — 250 мл;

Чебрець, гілочка — 2 шт.;

Базилік, гілочка — 1 шт.

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Приготування: РЕКЛАМА Томати помийте, розріжте навпіл і ложечкою виберіть серединку, перетинку помідорів бажано залишити.

Застеліть деко або решітку пергаментом, викладіть половинки томатів, посипте сіллю та італійськими травами.

В"яліть при 90 °C близько 9 годин (усе залежить від вашої духовки).

У стерилізовані сухі банки викладіть томати, за бажанням можна трішки посипати цукром (0,5 ч. л.)

Додайте кілька слайсів часнику, гілочку тим’яну або листочок базиліку та залийте оливковою олією (третину або половину можна замінити рафінованою соняшниковою олією). Томати мають бути повністю покриті олією.

Томати потрібно зберігати в холодильнику. Олію, яка настоялася на в'ялених помідорах та запашних травах, можна використовувати, наприклад, у салатах.

Про те, як законсервувати помідори по-італійськи на зиму, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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