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В'ялені томати в олії з ароматними травами: «нереально смачний» рецепт

14:01 18 вересня 2024
В&#39;ялені помідори

Час для в'ялення помідорів залежить від того, чим ви користуєтеся: у сушарці томати можуть готуватися при температурі 60 градусів по 8−9 годин. В духовці температура може бути трохи вищою — до 90 градусів, але дверцята варто трохи прочиняти.

Про те, що додати до в'ялених помідорів, та як їх зберігати, пише «Шуба». Зазначається, що готові томати мають бути еластичними, не сильно засушеними, але й не занадто мокрими. Їх не варто вкладати в баночки занадто щільно — в'ялені томати мають бути повністю покриті олією, інакше почнуть псуватися.

Інгредієнти:

  • Томати — 3 кг;
  • Часник, головка — 1 шт.;
  • Приправа «Італійські трави» — 8 г;
  • Сіль — за смаком;
  • Оливкова олія — 500 мл;
  • Олія соняшникова рафінована — 250 мл;
  • Чебрець, гілочка — 2 шт.;
  • Базилік, гілочка — 1 шт.

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Приготування:

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  • Томати помийте, розріжте навпіл і ложечкою виберіть серединку, перетинку помідорів бажано залишити.
  • Застеліть деко або решітку пергаментом, викладіть половинки томатів, посипте сіллю та італійськими травами.
  • В"яліть при 90 °C близько 9 годин (усе залежить від вашої духовки).
  • У стерилізовані сухі банки викладіть томати, за бажанням можна трішки посипати цукром (0,5 ч. л.)
  • Додайте кілька слайсів часнику, гілочку тим’яну або листочок базиліку та залийте оливковою олією (третину або половину можна замінити рафінованою соняшниковою олією). Томати мають бути повністю покриті олією.

Томати потрібно зберігати в холодильнику. Олію, яка настоялася на в'ялених помідорах та запашних травах, можна використовувати, наприклад, у салатах.

Про те, як законсервувати помідори по-італійськи на зиму, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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