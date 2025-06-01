Оливкова олія має гіркий смак: експерти пояснили, чи нормально це

Оливкова олія цінується не лише за свої корисні властивості, але й за характерний смак. Однак іноді після відкриття пляшки у нас виникають сумніви — чи є гіркота та першіння в горлі доброю ознакою? А може, вони свідчать про погану якість продукту?

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Смак хорошої оливкової олії може вас здивувати — він має бути виразним, іноді трохи пряним і гірким. Не всі цінують складний та характерний смак цього продукту, але варто пам'ятати, що саме ці ознаки свідчать про свіжість та високу якість оливкової олії. Гіркота та печіння в горлі — ознака високого вмісту природних антиоксидантів — поліфенолів. Чим вища їхня концентрація, тим інтенсивніший та гостріший смак олії, пише видання Kobieta.

Гіркий посмак оливкової олії є результатом пресування оливок, які ще не повністю дозріли. Чим раніше збирають плоди, тим більше цінних поліфенолів вони містять, які приховують цілу низку корисних для здоров'я властивостей. У міру дозрівання оливок вміст цих сполук зменшується, що робить олію м'якшою на смак, але водночас менш цінною.

Але не кожна гірка олія має однаковий склад. Також пам’ятаймо, що якщо продукт, який ми купуємо, має м’який смак і майже солодкуватий, це може свідчити про те, що він є сумішшю різних рослинних олій, а не справжньою оливковою олією.

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Окрім мононенасичених жирних кислот, оливкова олія також містить невелику кількість насичених жирів та цінних омега-3 та омега-6 кислот, які мають протизапальну дію. Наявність вітамінів E та K і сильних антиоксидантів допомагає захистити клітини від оксидативного стресу, і як наслідок — може знизити ризик розвитку раку.

Раніше експерти пояснили, яку рослинну олію краще не використовувати на кухні, бо це дуже шкідливо для здоров’я.

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