Делікатесний в’ялений буряк: готується дуже просто
В'ялені овочі коштують недешево. Але їх легко можна приготувати у домашніх умовах і обійдеться це набагато дешевше. Зробіть це хоч один раз — і ви в цьому переконаєтеся. В'ялений буряк дуже смачний. Пригостіть ним рідних і близьких. Напевно вони будуть у захваті.
Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом ласощів, які готуються дуже просто.
- В'ялений буряк — це і чіпси, і добавка до салатів та соусів, — каже Елла Іванова. — Можна приготувати брускету з в'яленим буряком або додати його в піцу. Універсальний інгредієнт — і в цьому його принадність. Багато страв в'ялений буряк зробить ще смачнішими.
В'ялений буряк
300 г буряка відварюємо, очищаємо і нарізаємо на тонкі слайси.
Додаємо кілька столових ложок олії, сіль і дрібку цукру, перець, сушений часник і улюблені спеції. Для карамелізації можна додати трохи коричневого цукру.
Духовку вмикаємо на 130−140 градусів з обдувом.
Сушимо 30−40 хвилин.
Вимикаємо духовку і даємо постояти до повного охолодження.
Зберігаємо в'ялений буряк у баночці в холодильнику.
І смачного!
Нагадаємо рецепт пасти з цукіні, шпинатом і в'яленими помідорами.
Фото з альбому Елли Іванової45
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