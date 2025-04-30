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Делікатесний в’ялений буряк: готується дуже просто

22:00 30 квітня 2025
Делікатесний в'ялений буряк

В'ялені овочі коштують недешево. Але їх легко можна приготувати у домашніх умовах і обійдеться це набагато дешевше. Зробіть це хоч один раз — і ви в цьому переконаєтеся. В'ялений буряк дуже смачний. Пригостіть ним рідних і близьких. Напевно вони будуть у захваті.

Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом ласощів, які готуються дуже просто.

- В'ялений буряк — це і чіпси, і добавка до салатів та соусів, — каже Елла Іванова. — Можна приготувати брускету з в'яленим буряком або додати його в піцу. Універсальний інгредієнт — і в цьому його принадність. Багато страв в'ялений буряк зробить ще смачнішими.

В'ялений буряк

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300 г буряка відварюємо, очищаємо і нарізаємо на тонкі слайси.

Додаємо кілька столових ложок олії, сіль і дрібку цукру, перець, сушений часник і улюблені спеції. Для карамелізації можна додати трохи коричневого цукру.

Духовку вмикаємо на 130−140 градусів з обдувом.

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Сушимо 30−40 хвилин.

Вимикаємо духовку і даємо постояти до повного охолодження.

Зберігаємо в'ялений буряк у баночці в холодильнику.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт пасти з цукіні, шпинатом і в'яленими помідорами.

Фото з альбому Елли Іванової

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