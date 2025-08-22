Артем Ляшанов про ключові сигнали зрілості українського cashless-ринку

Фінтех-сектор України вже кілька років поспіль є прикладом ефективного поєднання технічної експертизи, регуляторної підтримки та підприємницької енергії. Частка безготівкових розрахунків стабільно зростає, що підтверджують останні дані дослідження Mastercard. На їхній основі підприємець і фінтех-експерт Артем Ляшанов сформулював головні висновки про етап, на якому сьогодні перебуває платіжна екосистема України — і про те, що чекає нас далі.

Cashless більше не тренд — це стандарт

Один із найяскравіших індикаторів — 41% українських користувачів здійснюють платежі виключно цифровими картками, не маючи фізичного пластику. Як зазначає Ляшанов, це стало можливим завдяки широкій доступності безконтактної інфраструктури: від банківських застосунків до POS-терміналів, що підтримують NFC, і високому рівню токенізації через Apple Pay та Google Pay.

«Цей показник дуже важливий, адже розкриває у собі цілу cashless-інфраструктуру. Він не лише зростання популярності NFC-платежів. Це демонстрація довіри до банківської інфраструктури, зрілості платіжної культури та — не в останню чергу — готовності бізнесу до технологічних змін», — підкреслює Артем Ляшанов.

Digital домінує

За даними MasterIndex, 93% українських клієнтів банків активно використовують онлайн-банкінг - через застосунки або веб. Із них 26% відкривають або перевипускають картки дистанційно. Цифра, що ще кілька років тому здавалася б футуристичною: 70% опитаних готові повністю відмовитися від походів до відділень. Це сигнал про якісні зміни у взаємодії клієнтів із фінансовими послугами.

«Візит у банківські відділення залишився для дуже обмеженого кола задач: складних операцій, зняття великих сум чи вирішення спорів», — стверджує Артем Ляшанов.

Персоналізація — новий стандарт

Cashless-модель проникає в усі побутові сфери: 82% оплат за продукти, 60% транзакцій в аптеках і майже половина покупок у fashion-сегменті проходять без готівки. Але цього українському споживачу вже замало. Згідно з дослідженням, більшість очікує персоналізованих пропозицій на основі своїх покупок, а кожен четвертий взагалі готовий до повністю автоматизованої оплати після сканування товару.

Бізнес обирає прозорість

На думку Ляшанова, зручність безготівкових розрахунків стає рушієм легалізації роздрібної торгівлі. Коли клієнт очікує оплату карткою, бізнес змушений відповідати. Навіть мікробізнес дедалі частіше інтегрує платіжні рішення із фіскалізацією. Це означає, що вихід із тіні стає не тільки бажаним, а й економічно доцільним кроком.

«Усе менше сірих оплат, усе більше бізнесів переходить у прозору модель роботи, бо з’являється стимул: все має бути швидко і відкрито, а не переказом на картку, що написали на картонці. Цифрові рішення стають ключовою перевагою у конкуренції», — зауважує Артем Ляшанов.

Конкуренція — зона зростання

Майбутнє українського платіжного ринку — у гармонізації з європейськими стандартами та поступовій інтеграції до єдиного фінпростору. Але, як вважає експерт, саме українські гравці можуть стати серйозними конкурентами на цьому ринку. Локальні фінтех-компанії не лише відповідають вимогам часу — вони задають темп.

