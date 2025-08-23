41.03 / 41.53 47.76 / 48.47
Світ

На США більше не можна покладатися: німецький політик порушив питання ракет «Таурус»

19:21 23 серпня 2025
Таурус

Політик від Партії зелених, віцепрезидент Бундестагу Омід Нуріпур закликає до більшої підтримки Німеччиною України. Російські військові просуваються все далі на полі бою, заявив він виданням Funke Media Group.

«Здатність України триматися залежить не в останню чергу від наших постачань зброї. Ось чому ми повинні підтримувати Україну всім, що маємо — включаючи крилаті ракети», — додав політик.

Німеччина давно обговорює постачання Україні крилатих ракет «Таурус» з дальністю приблизно 500 кілометрів. Однак тепер домовлено, що Німеччина допоможе Україні створити власну зброю великої дальності. На думку політика, на президента США Дональда Трампа не можна покладатися.

«Європейці повинні покладатися на себе. Щоб підтримати Україну, Німеччина повинна більш послідовно виконувати чинні санкції проти росії, посилити військову підтримку та брати участь у західних гарантіях безпеки», — сказав він.

Нагадаємо, запропоновані європейськими лідерами гарантії безпеки, «як у НАТО», не передбачають надання Україні обов’язкової військової допомоги.

