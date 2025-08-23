- 20:44 «Туристи-репітори мають у готелях чимало привілеїв», — експертка з туризму Марина Білоножко
- 20:34 За короткий час втратив батьків та сестру: на Донеччині поліг захисник із Черкащини
- 20:17 Кубок України з футболу, 1/32 фіналу: результати та відео матчів 22 — 25 серпня
- 20:07 Сирні галушки: чудовий варіант вечері для всієї родини
- 19:45 «Люблю покращувати звичайне»: Меган Маркл взялась за домашні картопляні чипси
- 19:32 Чи зможе Зеленський втримати президентство? Рейтинги розділили країну
- 19:21 На США більше не можна покладатися: німецький політик порушив питання ракет «Таурус»
- 18:58 «Ідеальний час»: як Дженніфер Лопес провела річницю розриву з Беном Аффлеком
- 18:54 Розплата за Бучу: ГУР ліквідувало окупантів, причетних до масових звірств
- 18:39 Як очистити чашки від темного нальоту за 10 хвилин: поради експертів
- 18:22 путін сміється після мирних зусиль Трампа: в Європі виступили з заявою
- 18:19 У кіптяві, стомлені, з гамою емоцій на відкритих обличчях: у мережі показали фото рятувальників, які дві доби гасили пожежу на Кременчуцькому НПЗ
На США більше не можна покладатися: німецький політик порушив питання ракет «Таурус»
Політик від Партії зелених, віцепрезидент Бундестагу Омід Нуріпур закликає до більшої підтримки Німеччиною України. Російські військові просуваються все далі на полі бою, заявив він виданням Funke Media Group.
«Здатність України триматися залежить не в останню чергу від наших постачань зброї. Ось чому ми повинні підтримувати Україну всім, що маємо — включаючи крилаті ракети», — додав політик.
Німеччина давно обговорює постачання Україні крилатих ракет «Таурус» з дальністю приблизно 500 кілометрів. Однак тепер домовлено, що Німеччина допоможе Україні створити власну зброю великої дальності. На думку політика, на президента США Дональда Трампа не можна покладатися.
«Європейці повинні покладатися на себе. Щоб підтримати Україну, Німеччина повинна більш послідовно виконувати чинні санкції проти росії, посилити військову підтримку та брати участь у західних гарантіях безпеки», — сказав він.
Нагадаємо, запропоновані європейськими лідерами гарантії безпеки, «як у НАТО», не передбачають надання Україні обов’язкової військової допомоги.91
Читайте нас у Facebook
Хто привабить гроші, кохання та натхнення, а кому доведеться зробити непростий вибір: гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня