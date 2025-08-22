Трамп відступає від переговорів між Україною та росією: що це означає

Дональд Трамп відмовляється від прямої участі у мирних переговорах між росією та Україною. За словами чиновників адміністрації, яких цитує The Guardian, президент США повідомив своїм радникам, що поки що не має наміру відігравати активну роль у переговорах, спрямованих на припинення російського вторгнення в Україну. Трамп вважає, що наступним кроком має бути пряма зустріч президентів росії та України - путіна та Володимира Зеленського — без його участі.

ВІДЕО ДНЯ

«Я хочу побачити, що станеться на цій зустрічі. Вони зараз її організовують, і ми побачимо, що з цього вийде», — сказав він.

Зміна підходу Дональда Трампа відбулася після того, як він визнав, що припинити війну в Україні складніше, ніж він очікував раніше. Під час виборчої кампанії він заявив, що може завершити війну за 24 години. Нещодавно він прагнув швидкої мирної угоди та після зустрічей із Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі оголосив про кроки до двосторонньої зустрічі.

Високопоставлений чиновник адміністрації США назвав поточну позицію Трампа щодо зустрічі Зеленського та путіна вичікувальною — жодного конкретного прогресу поки що не досягнуто, а Білий дім не надав переліку потенційних місць для зустрічі.

РЕКЛАМА

У заяві Білого дому наголошується, що американський президент та його команда з національної безпеки все ще ведуть переговори з російськими та українськими чиновниками, але не мають наміру робити це публічно.

Однак перспективи зустрічі залишаються невизначеними. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив обережний оптимізм щодо того, що зустріч може відбутися протягом двох тижнів, але путін досі відхиляє пропозиції Зеленського щодо прямих переговорів, повідомляє The Guardian.

Днями міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що зустріч путіна та Зеленського може відбутися лише за умови попереднього вирішення решти питань.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що для путіна мирні переговори є інструментом війни проти Заходу.

256

Читайте нас у Facebook