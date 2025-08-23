Молода українська співачка SOWA переконана, що незалежність — це не лише про державність чи дату в календарі, а передусім про свободу бути собою. Для артистки важливо говорити українською, відчувати єдність і плекати повагу до історії та Героїв. Вона зізнається, що справжнє відчуття незалежності приходить завдяки людям — українцям, які щодня борються за своє право жити вільно. У розмові з «ФАКТАМИ» співачка поділилася своїм баченням свободи, розповіла про власний досвід і традиції святкування Дня Незалежності, а також закликала кожного усвідомити особисту відповідальність за майбутнє України.

— Що для вас означає слово незалежність сьогодні?

— Для мене незалежність, перш за все, — це коли життя нації не залежить від непередбачуваних дій божевільного сусіда.

Незалежність — це свобода від російської пропаганди та можливість відкрито розмовляти українською мовою в Україні. Ми — народ, який знає ціну незалежності, і ми не дозволимо нікому її забрати. На жаль, Україні не пощастило із сусідом, який сторіччями намагається відібрати нашу свободу. Але йому цього ніколи не вдасться, адже свобода — це не щось фізичне, це те, з чим ми, українці, народжені.

— Чи пам’ятаєте момент, коли вперше по-справжньому відчули, що Україна — незалежна держава?

- Попри те, що в нас досі хочуть відібрати міста недружні сусіди, моментами справжнє відчуття незалежності дають самі українці. Їхні дії, вчинки та прагнення боротися за свободу надихають. Попри підступність ворога, ми продовжуємо свій шлях, показуємо силу та розмовляємо рідною мовою.

Лише цього літа, під час виходу на мітинг у центрі Львова щодо закону проти НАБУ та САП, я відчула справжність фрази: «Народ — єдине джерело влади». Саме ця фраза стала моїм гаслом на плакаті. Скільки свідомих людей було в різних містах країни — всі згуртовані та рішучі. У наших руках — визначати власне майбутнє, і ми маємо використовувати свою силу відповідально. Я пишаюсь бачити, як наше покоління стає сміливим і вже знає, що свобода — у нього в серці. Українці — це люди, які усвідомлюють силу свого голосу. Я пишаюсь, що вони не бояться гучно заявляти про свої права на благо країни. Більшість об’єднана однією метою, а ворог хоче бачити розкол — але йому це не вдасться. Щоб не дати цьому статися, ми маємо залишатися пильними та згуртованими.

— Що найважливіше робити кожному з нас, аби зберегти українську незалежність?

— Людям, які ще не усвідомили важливість мови, варто зрозуміти її роль для країни та навчитися поважати її. Плекати єдність між собою, повагу до ближнього та наших Героїв. У світі й так багато жорстокості, тому важливо плекати в собі добро. Бути незалежним — означає мати власну голову, правильну інформацію і не піддаватися пропаганді, яка часто розколює суспільство.

Кожен має усвідомити для себе: що для мене незалежність? І чому я маю за неї боротися? Це пробуджує свідоме бажання, яке стає частиною незламного майбутнього.

Важливо вивчати реальну історію — як Україна завжди була під тиском і зазнавала навмисного придушення власної ідентичності зі сторони російської влади. Щоб не повторювати історію, її мало знати, її потрібно зрозуміти й діяти інакше.

— Наскільки, на ваш погляд, мовне питання є ключовим у процесі творення та збереження незалежної держави?

— Мова — це щит ідентичності народу. Дуже важливо, щоб більше людей це усвідомили. Ми відстоюємо незалежність країни мовою, якою розмовляємо. Мова — це не просто засіб спілкування, а форма історичної пам’яті та національної ідентичності. Спільна мова формує відчуття єдності, а її розвиток і захист — надзвичайно важливі.

— Як зазвичай святкуєте День Незалежності? Маєте якісь традиції чи особливі спогади?

— Перш за все я завжди вітаю своїх підписників у соцмережах із цим святом. Часто моє святкування відбувається на сцені — я виступаю для глядачів і разом із ними розділяю наше спільне свято. У цей день особливо відчуваєш, що суверенність — це гідність, право бути собою і жити на своїй землі за власними цінностями. Так, нам не пощастило із сусідом, але неймовірно пощастило бути тими, ким ми є: сильними, гідними, із серцем, сповненим сміливості. Сьогодні ми святкуємо не лише незалежність, а й незламність.

