Мало не посивіла: українська співачка про екстремальні зйомки кліпу (відео)

Пісня «Дурепа» вийшла ще влітку, і спочатку співачка Sowa з командою не планували знімати відео, але згодом, коли артистка побачила, як людям подобається ця пісня на живих концертах, було вирішено все ж зняти кліп.

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«Ідею долучити блогерів до кліпу підкинув мій концертний директор, який став ініціатором зйомок, — розповідає Sowa. — Оскільки пісня доволі бунтарська, хотілося втілити цей настрій у роботу. Коли режисер Віктор Тараненко озвучив фінальну ідею сюжету в торговому центрі, ми зрозуміли, що без акторів ніяк. У кліпі ви зможете зустріти чотирьох головних героїв: перший з них — відомий актор, якого ви могли бачити у фільмі «Скажене весілля» та в багатьох інших проєктах. Ще дві героїні кліпу — акторка «Кварталу 95» Катя Нікітіна та модель шоу «Топмодель по-українськи» Марго Верховцева. А четвертий актор нехай залишиться таємницею, загадковою особою «Х».

На зйомки кліпу співачка мала обмаль часу. Тож вони з командою негайно взялися за планування та реалізацію.

«Хоч я й „сова“, та зазвичай усі мої зйомки відбувалися вдень, — каже артистка. - Але цього разу для кліпу „Дурепа“ в мене вперше була нічна зйомка. Це перша нічна зйомка в моєму житті. Вже о 23:00 ми з командою були на локації, а о 08:00 ранку зняли фінальний кадр. Скажу вам, коли їхала в поїзді до Києва на зйомку, то до останнього не вірила, що в нас усе вдасться й ми справді знімемо кліп. Це було стресово, але дуже продуктивно! Тепер мене такими дедлайнами не налякаєш! Я домовилася про співпрацю з неймовірною стилісткою з Києва. Телефоную їй та кажу: „Ну що там, давайте я завтра прийду на примірку, бо вночі у нас вже зйомка, щоб усе встигнути“. І тут — довга пауза в трубці… Я чую: „Як завтра? Почекайте. Хіба це не наступного місяця?“ У цей момент ми обидві мало не посивіли… Але, слава Богу, стилістка не відмовила».

Раніше Sowa розповіла в інтерв'ю «ФАКТАМ», що росіяни знищили і хату її родини на Херсонщині, і домівку її 93-річного дідуся.

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