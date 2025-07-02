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Тарифи на комунальні послуги зростуть удвічі? Чому таке можливо і коли може статися
Хоча найближчим часом не планується зростання тарифів на комунальні послуги, не виключено, що на це доведеться піти. Причиною тому може стати Меморандум з Міжнародним валютним фондом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум України з МВФ. У тексті останнього йдеться про необхідність терміново підготувати план післявоєнних реформ та вирішити старі структурні проблеми.
Так, за даними МВФ, хоча тарифи на електроенергію для населення підвищили у 2023-му та 2024-му роках з дуже низького рівня, тарифи на опалення та гаряче водопостачання залишаються під дією цінових мораторіїв з початку війни.
«Незважаючи на ці підвищення, ціни на електроенергію для населення, за оцінкою ОЕСР (2025), становлять близько половини рівня цін для малого бізнесу в Києві, тоді як ціни на газ для населення покривають приблизно 50% витрат на основі ринкових цін на газ», — йдеться у документі.
Тому Україні необхідний план зі створення стійкого сектору в післявоєнний період, в якому тарифи на комунальні послуги відповідатимуть рівню окупності витрат і буде впроваджена нова методика розрахунку тарифів з урахуванням соціальних факторів, вважають у МВФ.
Водночас у Фонді підкреслили необхідність захистити найбільш вразливі домогосподарства від наслідків підвищення тарифів, зокрема, за рахунок перегляду житлово-комунальної субсидії з метою підвищення її ефективності та точності надання.
Наразі продовжують діяти мораторії на зростання цін на природний газ та опалення, при цьому 4,32 грн за 1 кВт/год українці платитимуть щонайменше до 25 жовтня, а 7,96 грн за кубометр «блакитного палива» до травня 2026 року.
Разом з тим, як зазначали раніше «ФАКТИ», у НБУ стверджують, що піднімати тарифи на комунальні послуги доведеться з 2026 року, хоча і не говорять — коли саме і на яку суму.251
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