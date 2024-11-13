Як очистити чайник від накипу: допоможуть прості та доступні методи

Незалежно від того, електричний чи звичайний чайник, на стінках з часом почне утворюватися накип — головна причина — жорстка вода. На жаль, вапняний наліт псує смак кави та чаю, тому його варто регулярно видаляти, наприклад, раз на місяць, пише сайт polki й пропонує домашні методи.

ВІДЕО ДНЯ

Налийте в чайник ½ склянки оцту і ½ склянки води. Закип'ятіть і відставте приблизно на годину.

Протягом цього часу не відкривайте чайник і дайте пару зробити свою роботу. Якщо ваш чайник має велику місткість, ви можете збільшити кількість рідини — особливо якщо вапняний наліт утворився товстим шаром на стінках чайника. Через годину злийте воду і оцет. Наберіть в чайник чисту воду, закип'ятіть і вилийте. Повторіть цю дію 2−3 рази. Це допоможе вам позбутися неприємного запаху оцту.

Лимонна кислота - найпростіший, швидкий і безпечний спосіб видалити накип з чайника. Очищення чайника від накипу лимонною кислотою не викликає неприємного запаху, на відміну від оцту.

Наповніть чайник водою до половини, додайте 5 чайних ложок лимонної кислоти, закип'ятіть суміш і залиште на ніч. Вранці вилийте воду з лимонною кислотою, наповніть чайник чистою водою, закип'ятіть і знову злийте. Після такої обробки чайник буде виглядати як новий.

Використання харчової соди для видалення накипу з чайника — хороша ідея. Для видалення накипу, наприклад, з електричного чайнику потрібні лише харчова сода та вода. Сода є чудовим миючим засобом і одним із найкращих способів видалення накипу з чайника.

РЕКЛАМА

Налийте в чайник трохи гарячої води і додайте на дно 2 столові ложки харчової соди.

Харчовою содою можна видалити навіть товстий шар накипу на електрогрілці.

РЕКЛАМА

Якщо ви хочете очистити чайник від накипу, просто налийте в нього склянку кока-коли, залийте водою і доведіть до кипіння. Ще кращий ефект ви отримаєте, якщо в суміш додасте 1 столову ложку харчової соди.

Нагадаємо, як почистити праску від нагару в домашніх умовах.

РЕКЛАМА

1

Читайте нас у Facebook