Заморожуємо кабачки на зиму: як не зіпсувати продукт

Кінець літа та осінь — час, коли господині роблять консервацію, в тому числі й з кабачків. Втім, заготовляти їх на зиму можне не лише у вигляді кабачкової ікри чи лечо з перцями. Цей овоч ще можна й заморозити. Втім, робити це потрібно із дотриманням певних правил.

ВІДЕО ДНЯ

Так, «Шуба» зазначає, що якщо спробувати просто заморожити сирі кабачки, при розморожуванні їхня текстура зміниться.

Аби цього не сталося, кабачки перед заморожуванням варто бланшувати: нарізати на шматочки, опустити їх в окріп на 25−30 секунд, а потім — в ємність із крижаною водою на 1 хвилину.

Потім кабачки обсушуються, викладаються на деко та заморожуються. Готову заморозку розкладають по пакетах та зберігають в морозилці до одного року.

РЕКЛАМА

Читайте також: Зимовий хіт: секрети ідеальних кабачків, які «розлітаються» першими

Також можна заморозити смажені або запечені у духовці кабачки.

Овочі нарізаютьтся кубиками або кружальцями, трохи змащуються олією та запікаються (20 хвилин при температурі 200 градусів) чи обсмажуються до золотистого кольору. Потім кабачки викладають на паперовий рушник, дають охолонути, розкладають по пакетах та заморожують.

РЕКЛАМА

Про те, як на зиму приготувати закуску з болгарського перцю та кабачків, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

67

Читайте нас у Facebook