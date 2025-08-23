41.03 / 41.53 47.76 / 48.47
Книга рецептів

Заморожуємо кабачки на зиму: як не зіпсувати продукт

17:59 23 серпня 2025
Заморожені кабачки можуть зберігатися у холодильнику до року. Фото Pixabay

Кінець літа та осінь — час, коли господині роблять консервацію, в тому числі й з кабачків. Втім, заготовляти їх на зиму можне не лише у вигляді кабачкової ікри чи лечо з перцями. Цей овоч ще можна й заморозити. Втім, робити це потрібно із дотриманням певних правил.

Так, «Шуба» зазначає, що якщо спробувати просто заморожити сирі кабачки, при розморожуванні їхня текстура зміниться.

Аби цього не сталося, кабачки перед заморожуванням варто бланшувати: нарізати на шматочки, опустити їх в окріп на 25−30 секунд, а потім — в ємність із крижаною водою на 1 хвилину.

Потім кабачки обсушуються, викладаються на деко та заморожуються. Готову заморозку розкладають по пакетах та зберігають в морозилці до одного року.

Читайте також: Зимовий хіт: секрети ідеальних кабачків, які «розлітаються» першими

Також можна заморозити смажені або запечені у духовці кабачки.

Овочі нарізаютьтся кубиками або кружальцями, трохи змащуються олією та запікаються (20 хвилин при температурі 200 градусів) чи обсмажуються до золотистого кольору. Потім кабачки викладають на паперовий рушник, дають охолонути, розкладають по пакетах та заморожують.

Про те, як на зиму приготувати закуску з болгарського перцю та кабачків, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

67

