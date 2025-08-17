- 22:02 В готелі на Алясці знайшли урядові документи США щодо зустрічі Трампа і путіна: що там цікавого
- 21:33 Вона розлючена: драма розлучення Тома Бреді та Жизель Бюндхен триває
- 21:03 Відрізаєте поганий шматочок яблука та з’їдаєте решту: ця звичка може бути шкідливою для вашого здоров’я
- 20:34 Понад рік жевріла надія: на Покровському напрямку загинув воїн з Вінниччини
- 20:06 Консервуємо вдома кукурудзу: дуже простий та смачний рецепт
- 19:56 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 19:49 Життя в окупації: у Донецьку б’ються за воду та доносять на сусідів
- 19:26 Зимовий хіт: секрети ідеальних кабачків, які «розлітаються» першими
- 19:01 Водоліям — «Маг» і початок нових проектів, Скорпіонам — «Башта» і звільнення від старого: Таро-прогноз з 18-по 24 серпня
- 18:44 Рецепт з бабусиного зошита: ніжний сметанник, що тане у роті
- 18:24 «Захоплююсь нею. Хребет і гідність»: Марія Бурмака назвала жінку, яка викликає в неї почуття гордості
- 18:11 Кабмін ухвалив доленосне рішення для родин загиблих, але виплати отримають не всі
Книга рецептів
19:26 — 17 серпня 2025
Зимовий хіт: секрети ідеальних кабачків, які «розлітаються» першими
Любителі гострих закусок все ще мають шанс законсервувати на зиму кабачки, скориставшись, наприклад, рецептом кулінара Лілії Цвіт, яка готує їх із перцем чилі.
Або ж іншим варіантом, який радять автори каналу «Моя дача. Сад и огород». Інгредієнтів, вказаних у рецепті, вистачить для трьох літрів консервації.
Інгредієнти:
- Кабачки — 3 кг;
- Гіркий перець — 1 штука;
- Морква — 3 штуки;
- Часник — 100 г;
- Оцет 9% - склянка;
- Олія — склянка;
- Цукор — склянка;
- Сіль — 2 столові ложки.
Читайте також: Секрет смачної кабачкової ікри: фірмовий рецепт із часником від Марини Гармаш
Πриготування:
- Кабачки нарізати скибочками або тонкими кружечками, часник і морквини подрібнити на м'ясорубці.
- Для маринаду змішати масло і оцет, додати цукор і сіль. Довести до кипіння на середньому вогні.
- Покласти в маринад моркву і часник, проварити п'ять хвилин.
- Покласти в маринад кабачки, з моменту закипання варити двадцять п'ять хвилин на невеликому огні.
- Овочі розкласти в гарячі стерильні слоїки, закатати стерильними кришками і закутати ковдрою до повного остигання.
Про те, як приготувати смачне лечо з кабачків, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay69
Читайте нас у Facebook
До змісту розділу Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
Наступний матеріал
Новини партнерів