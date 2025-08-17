41.04 / 41.59 47.97 / 48.64
Зимовий хіт: секрети ідеальних кабачків, які «розлітаються» першими

19:26 17 серпня 2025
Рецепт кабачків у гострому соусі. Фото Pixabay

Любителі гострих закусок все ще мають шанс законсервувати на зиму кабачки, скориставшись, наприклад, рецептом кулінара Лілії Цвіт, яка готує їх із перцем чилі.

Або ж іншим варіантом, який радять автори каналу «Моя дача. Сад и огород». Інгредієнтів, вказаних у рецепті, вистачить для трьох літрів консервації.

Інгредієнти:

  • Кабачки — 3 кг;
  • Гіркий перець — 1 штука;
  • Морква — 3 штуки;
  • Часник — 100 г;
  • Оцет 9% - склянка;
  • Олія — склянка;
  • Цукор — склянка;
  • Сіль — 2 столові ложки.

Читайте також: Секрет смачної кабачкової ікри: фірмовий рецепт із часником від Марини Гармаш

Πриготування:

  • Кабачки нарізати скибочками або тонкими кружечками, часник і морквини подрібнити на м'ясорубці.
  • Для маринаду змішати масло і оцет, додати цукор і сіль. Довести до кипіння на середньому вогні.
  • Покласти в маринад моркву і часник, проварити п'ять хвилин.
  • Покласти в маринад кабачки, з моменту закипання варити двадцять п'ять хвилин на невеликому огні.
  • Овочі розкласти в гарячі стерильні слоїки, закатати стерильними кришками і закутати ковдрою до повного остигання.

Про те, як приготувати смачне лечо з кабачків, читайте на нашому сайті.

