Зимовий хіт: секрети ідеальних кабачків, які «розлітаються» першими

Любителі гострих закусок все ще мають шанс законсервувати на зиму кабачки, скориставшись, наприклад, рецептом кулінара Лілії Цвіт, яка готує їх із перцем чилі.

Або ж іншим варіантом, який радять автори каналу «Моя дача. Сад и огород». Інгредієнтів, вказаних у рецепті, вистачить для трьох літрів консервації.

Інгредієнти: Кабачки — 3 кг;

Гіркий перець — 1 штука;

Морква — 3 штуки;

Часник — 100 г;

Оцет 9% - склянка;

Олія — склянка;

Цукор — склянка;

Сіль — 2 столові ложки.

Πриготування: РЕКЛАМА Кабачки нарізати скибочками або тонкими кружечками, часник і морквини подрібнити на м'ясорубці.

Для маринаду змішати масло і оцет, додати цукор і сіль. Довести до кипіння на середньому вогні.

Покласти в маринад моркву і часник, проварити п'ять хвилин.

Покласти в маринад кабачки, з моменту закипання варити двадцять п'ять хвилин на невеликому огні.

Овочі розкласти в гарячі стерильні слоїки, закатати стерильними кришками і закутати ковдрою до повного остигання.

Фото Pixabay

