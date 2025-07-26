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Секрет смачної кабачкової ікри: фірмовий рецепт із часником від Марини Гармаш

12:10 26 липня 2025
Рецепт кабачкової ікри від Марини Гармаш

Фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше розповідала, як приготувати мерлузу в томаті з овочами, поділилася рецептом кабачкової ікри з часником.

«Це смак в якому впевнена, смак якому довіряю. Не міняю на інші рецепти, для мене він найкращий. Пропоную приготувати кабачкову ікру з додаванням ароматного часнику, за моїм фірмовим рецептом. Вихід з порціі 12 — 13 — 500 мл банок. Відмінно зберігається, вага овочів вказана в очищеному вигляді. Потрібно: 4 кг молодих кабачків, 2 кг моркви, 1, 5 кг цибулі, 200 гр цукру, 2, 5 ст. л. солі, 20 гр солодкої паприки, 1 ч. л. суміші перців, 150 мл 9% оцту, 2 — 3 головки часнику, 400 мл рослинної олії, 500 мл томатної пасти», — написала вона.

Спосіб приготування:

«Кабачки, моркву, цибулю пропустіть через м'ясорубку. Додайте все, крім томатної пасти, часнику та оцту. Варіть помішуючи 1,5 години. Пробийте масу погружним блендером, до однорідного стану. Додайте часник, томатну пасту та оцет. Варіть 40 хвилин, під кришкою, обережно помішуючи на маленькому вогні. Закатайте, добре укутайте», — написала Гармаш.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати неперевершену рибу з кабачками.

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