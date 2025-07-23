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Смак, за який не соромно: кабачкова закуска на зиму, яку їдять ложкою просто з банки

13:59 23 липня 2025
Кабачки з перцем на зиму за перевіреним рецептом

Страви за кабачків є дуже популярними в Україні. Адміністратор групи «Бабусині рецепти онлайн» у Facebook Галина поділилася рецептом закуски з кабачків і болгарського перця.

Інгредієнти:

кабачки — 3 кг (прокрутити на м'ясорубці з великою решіткою)
перець болгарський — 5 шт (прокрутити на м'ясорубці)
томатна паста — 700 г
олія рослинна — 1 склянка
цукор — 1 склянка
сіль — 3 ст л
оцет 9% - 3 ст. л
часник — 5 зубчиків (пропустити через прес)
пучок зелені петрушки
чорний мелений перець за смаком

Спосіб приготування:

Рослинну олію налити в каструлю з товстим дном, розігріти, додати томатну пасту, покласти кабачки, болгарський перець, часник, цукор, сіль, подрібнену петрушку. Тушкувати 40 хвилин після закипання на повільному вогні, часто помішуючи. За 5 хвилин до закінчення приготування влити оцет. Розлити по стерилізованих банках, закатати.

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Як писали «ФАКТИ», фудблогерка Аліна з Черкащини, яка зараз проживає в США і має 3,83 млн підписників, поділилася рецептом овочевої ікри.

«Неймовірно смачні кабачки — ідеальна закуска чи намазка на хліб. Вдале поєднання інгредієнтів, обов'язково спробуйте приготувати так кабачки», — порадила блогерка.

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