Пільги на комунальні послуги: які бувають, хто має право, як отримати

Високі тарифи на комунальні послуги змушують багатьох українців звертатися за субсидіями. Але, крім цього, можна також скористатися пільгами на їх оплату, на що мають право не всі.

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Так, за даними Кабінету Міністрів України, в країні понад 1,5 мільйона громадян користуються пільгами на житлово-комунальні послуги. Пільгою вважається встановлена законодавством перевага, яка надається окремим, визначеним законом категоріям осіб, і залежно від категорії отримувачів може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Якщо в одному житловому приміщенні право на пільги на оплату ЖКП мають одночасно кілька осіб (наприклад, у сім'ї — два учасники бойових дій), розрахунок суми пільги здійснюється одному з них. При цьому пільга буде розрахована на людину, яка має право на більший відсоток знижки.

Види пільг з оплати житлово-комунальних послуг визначені особливим Порядком, і їх можна отримати за такими послугами:

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користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд, прибудинкових територій);

управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг (централізовані поставки холодної води, централізовані поставки гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ (у тому числі послуги з транспортування, розподілу та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів);

користування твердим побутовим паливом, скрапленим газом.

Право на пільги мають:

особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, а також члени сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України;

постраждалі учасники Революції гідності;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; чоловіки (дружини) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; сім'ї, що мають дитину з інвалідністю, інвалідність якої пов'язана з Чорнобильською катастрофою; діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи;

учасники війни; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших силових структур, а також чоловіки (дружини) загиблих ветеранів відповідних силових структур;

особи, які отримали інвалідність під час проходження військової служби, та члени сім'ї загиблого або померлого військовослужбовця; а також дружини (чоловіки) загиблих (померлих) ветеранів відповідних силових структур; та члени сім'ї загиблого або померлого (зниклого безвісти) військовослужбовця;

особи, які мають особливі трудові нагороди перед Батьківщиною;

батьки та члени сімей рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або пропали безвісти під час виконання службових обов'язків; особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, за хворобою або за вислугою років та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов'язків;

багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей; сім'ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;

пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу та проживають у них;

пенсіонери, які працювали в державних та комунальних закладах культури, навчальних закладах сфери культури в сільській місцевості та селищах міського типу та проживають у них.

Залежно від конкретної категорії буде призначена належна пільга, але для цього необхідно ще її оформити, що можна зробити кількома способами, подавши заяву з усіма необхідними документами для оформлення пільг на ЖКП:

особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду;

відправити до ПФУ поштою;

через мобільний додаток Пенсійного фонду;

через портал електронних послуг ПФУ.

Як раніше писали «ФАКТИ», серед людей, які отримують допомогу та різні пільги від держави, чимало вимушених переселенців, кількість пільговиків серед яких нещодавно зросла.

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