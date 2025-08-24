Хрусткий та соковитий шницель із баклажана від судді «МайстерШефа»

Кулінар та суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який нещодавно розповів, як приготувати малосольні цукіні, поділився рецептом смачної страви з баклажанів.

Він запропонував фоловерам приготувати баклажанний шніцель. «Хрусткий, соковитий баклажан — вийшло смачно навіть без мʼяса!» — написав він на своїй сторінці у соцмережі та порекомендував готувати такі шніцелі із розрахунку один баклажан на одну людину.

Інгредієнти (на 5−6 порцій): Баклажани — 5−6 штук;

Пармезан або улюблений твердий сир;

Томати у власному соці — 400 г;

Цибуля — 1 штука;

Часник — 3 зубчики;

За бажанням — трохи свіжих нарізаних помідорів або чері;

Базилік, материнка, чебрець — за смаком;

Борошно — 200 г;

Кукурудзяний крохмаль — 75 г;

Спеції: паприка, коріандр, сушений часник, чорний перець, сіль;

Несолодкі кукурудзяні пластівці або панірувальні сухарі.

Приготування: РЕКЛАМА Молоді баклажани проколоти виделкою та запікати в духовці при 250 градусах 20−25 хвилин до м’якості. Накрити плівкою чи фольгою та охолодити — так шкірка зніматиметься краще.

Баклажани без шкірки розім'яти виделкою, щоб вийшов плаский «стейк», та посолити.

Борошно змішати з крохмалем, спеціями (по половині чайної ложки), свіжезмеленим перцем, сіллю, подрібннними свіжими або сушеними травами. Додати воду, аби тісто вийшло як для млинців.

Подрібнити пластівці та викласти в окрему миску.

Баклажан занурити у кляр з обох боків, потім у пластівці. Смажити на середньому вогні з обох боків.

Для соусу подрібнии цибулю, обсмажити, додати часник, свіжі трави, томати у власному соці та трохи свіжих січених помідорів. Тушкуваи на повільному вогні 10−12 хвилин.

На тарілку викласти теплий соус, посипати натертим сиром, а зверху викласти гарячі шніцелі й ще раз притрусити сиром.

Раніше одеський фудблогер Валерій Пономар поділився рецептом маринованих баклажанів.

