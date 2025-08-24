41.03 / 41.52 47.78 / 48.45
Книга рецептів

Хрусткий та соковитий шницель із баклажана від судді «МайстерШефа»

11:11 24 серпня 2025
Рецепт шніцелів із баклажанів від Володимира Ярославського. Фото&nbsp;— скріншот

Кулінар та суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який нещодавно розповів, як приготувати малосольні цукіні, поділився рецептом смачної страви з баклажанів.

Він запропонував фоловерам приготувати баклажанний шніцель. «Хрусткий, соковитий баклажан — вийшло смачно навіть без мʼяса!» — написав він на своїй сторінці у соцмережі та порекомендував готувати такі шніцелі із розрахунку один баклажан на одну людину.

Інгредієнти (на 5−6 порцій):

  • Баклажани — 5−6 штук;
  • Пармезан або улюблений твердий сир;
  • Томати у власному соці — 400 г;
  • Цибуля — 1 штука;
  • Часник — 3 зубчики;
  • За бажанням — трохи свіжих нарізаних помідорів або чері;
  • Базилік, материнка, чебрець — за смаком;
  • Борошно — 200 г;
  • Кукурудзяний крохмаль — 75 г;
  • Спеції: паприка, коріандр, сушений часник, чорний перець, сіль;
  • Несолодкі кукурудзяні пластівці або панірувальні сухарі.

Читайте також: Не хумусом єдиним: ця грецька закуска з баклажанів перевершує очікування

Приготування:

  • Молоді баклажани проколоти виделкою та запікати в духовці при 250 градусах 20−25 хвилин до м’якості. Накрити плівкою чи фольгою та охолодити — так шкірка зніматиметься краще.
  • Баклажани без шкірки розім'яти виделкою, щоб вийшов плаский «стейк», та посолити.
  • Борошно змішати з крохмалем, спеціями (по половині чайної ложки), свіжезмеленим перцем, сіллю, подрібннними свіжими або сушеними травами. Додати воду, аби тісто вийшло як для млинців.
  • Подрібнити пластівці та викласти в окрему миску.
  • Баклажан занурити у кляр з обох боків, потім у пластівці. Смажити на середньому вогні з обох боків.
  • Для соусу подрібнии цибулю, обсмажити, додати часник, свіжі трави, томати у власному соці та трохи свіжих січених помідорів. Тушкуваи на повільному вогні 10−12 хвилин.
  • На тарілку викласти теплий соус, посипати натертим сиром, а зверху викласти гарячі шніцелі й ще раз притрусити сиром.

Раніше одеський фудблогер Валерій Пономар поділився рецептом маринованих баклажанів.

Фото — скріншот

45

