Хрусткий та соковитий шницель із баклажана від судді «МайстерШефа»

Кулінар та суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який нещодавно розповів, як приготувати малосольні цукіні, поділився рецептом смачної страви з баклажанів.
Він запропонував фоловерам приготувати баклажанний шніцель. «Хрусткий, соковитий баклажан — вийшло смачно навіть без мʼяса!» — написав він на своїй сторінці у соцмережі та порекомендував готувати такі шніцелі із розрахунку один баклажан на одну людину.
Інгредієнти (на 5−6 порцій):
- Баклажани — 5−6 штук;
- Пармезан або улюблений твердий сир;
- Томати у власному соці — 400 г;
- Цибуля — 1 штука;
- Часник — 3 зубчики;
- За бажанням — трохи свіжих нарізаних помідорів або чері;
- Базилік, материнка, чебрець — за смаком;
- Борошно — 200 г;
- Кукурудзяний крохмаль — 75 г;
- Спеції: паприка, коріандр, сушений часник, чорний перець, сіль;
- Несолодкі кукурудзяні пластівці або панірувальні сухарі.
Читайте також: Не хумусом єдиним: ця грецька закуска з баклажанів перевершує очікування
Приготування:
- Молоді баклажани проколоти виделкою та запікати в духовці при 250 градусах 20−25 хвилин до м’якості. Накрити плівкою чи фольгою та охолодити — так шкірка зніматиметься краще.
- Баклажани без шкірки розім'яти виделкою, щоб вийшов плаский «стейк», та посолити.
- Борошно змішати з крохмалем, спеціями (по половині чайної ложки), свіжезмеленим перцем, сіллю, подрібннними свіжими або сушеними травами. Додати воду, аби тісто вийшло як для млинців.
- Подрібнити пластівці та викласти в окрему миску.
- Баклажан занурити у кляр з обох боків, потім у пластівці. Смажити на середньому вогні з обох боків.
- Для соусу подрібнии цибулю, обсмажити, додати часник, свіжі трави, томати у власному соці та трохи свіжих січених помідорів. Тушкуваи на повільному вогні 10−12 хвилин.
- На тарілку викласти теплий соус, посипати натертим сиром, а зверху викласти гарячі шніцелі й ще раз притрусити сиром.
Раніше одеський фудблогер Валерій Пономар поділився рецептом маринованих баклажанів.
Фото — скріншот
