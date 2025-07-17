Малосольні цукіні від судді «МайстерШефа»: готувати обов'язково!

З кабачків можна приготувати безліч смачних страв. В кожної господині є свої перевірені рецепти, як зробити з цього овоча смакоту.

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Відомий український кулінар та суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський розповів, як приготувати малосольні цукіні.

«Якщо раптом, друзі або родичі хочуть поділитися з вами кабачками, то можете сміливо брати — у мене є для вас чудовий рецепт, який вам треба обов’язково скуштувати!» — написав він в Instagram.

Інгредієнти:

- 900 г ще ніжних цукіні

- 3 чайні ложки солі

- 2 столові ложки меду

- 2.5 ст. ложки яблучного оцту

- 3−5 зубочки часнику

- 2 ложки олії

- пів пучка кропу

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Приготування:

Нарізати кабачок 2−3 мм товщиною, засипати сіллю, добре перемішати й залишити на пів години.

Добре відтиснути руками кабачки від води.

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Додати мед, яблучний або винний оцет, тоненько нарізаний часник, кріп та олію. Перемішати.

На декілька годин поставити в холодильник і можна їсти.

Ми також розповідали, як приготувати піцу з цукіні та моцарелою та кабачкову запіканку з курячим фаршем.

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