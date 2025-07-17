41.45 / 42.02 48.31 / 48.97
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Малосольні цукіні від судді «МайстерШефа»: готувати обов'язково!

15:17 17 липня 2025
Малосольні цукіні, фото скриншот відео

З кабачків можна приготувати безліч смачних страв. В кожної господині є свої перевірені рецепти, як зробити з цього овоча смакоту.

Відомий український кулінар та суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський розповів, як приготувати малосольні цукіні.

«Якщо раптом, друзі або родичі хочуть поділитися з вами кабачками, то можете сміливо брати — у мене є для вас чудовий рецепт, який вам треба обов’язково скуштувати!» — написав він в Instagram.

Інгредієнти:
- 900 г ще ніжних цукіні
- 3 чайні ложки солі
- 2 столові ложки меду
- 2.5 ст. ложки яблучного оцту
- 3−5 зубочки часнику
- 2 ложки олії
- пів пучка кропу

РЕКЛАМА

Приготування:

Нарізати кабачок 2−3 мм товщиною, засипати сіллю, добре перемішати й залишити на пів години.

Добре відтиснути руками кабачки від води.

РЕКЛАМА

Додати мед, яблучний або винний оцет, тоненько нарізаний часник, кріп та олію. Перемішати.

На декілька годин поставити в холодильник і можна їсти.


Ми також розповідали, як приготувати піцу з цукіні та моцарелою та кабачкову запіканку з курячим фаршем.

РЕКЛАМА

120

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як приготувати квашені огірки&nbsp;— Рецепт квашених огірків

Квашені огірки за бабусиним рецептом: чудово зберігаються навіть без підвалу

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Близнюкам — «Дама мечів» та рішучість, Терезам — «Лицар Жезлів» та бурхливі емоції: Таро-прогноз на 18 липня

Гороскоп на 17 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Ракам потрібно зберігати холоднокровність, а Стрільцям слід проявити гнучкість: гороскоп на 17 липня

Кабачки, фото скріншот відео

Соковиті, смачні та дуже ніжні: Іван Янюк розповів, як краще приготувати кабачки, поки сезон

Наступний матеріал
Новини партнерів