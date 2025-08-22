Ультиматум Україні після зустрічі на Алясці: що запропонував путін Трампу

москва озвучила нові умови «компромісу» щодо України, які, за словами джерел, залишають Києву мало простору для маневру. путін вимагає, щоб Україна повністю відмовилася від Донбасу, припинила шлях до НАТО, зберігала нейтралітет і не допускала західні війська на свою територію. Про це Reuters повідомили три джерела, знайомі з позицією кремля.

ВІДЕО ДНЯ

Ці вимоги були озвучені під час тривалої закритої зустрічі путіна з Дональдом Трампом на Алясці. За словами джерел, майже вся тригодинна розмова була присвячена обговоренню можливого сценарію «мирної угоди» щодо України.

кремль нібито готовий відмовитися від частини територіальних претензій, висунутих у червні 2024 року, коли росія вимагала повної передачі чотирьох областей — Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. Київ тоді назвав ці умови рівносильними капітуляції.

Як пише Reuters, наразі путін наполягає на повному виведенні українських військ із частин Донбасу, які залишаються під контролем України. Водночас москва готова «заморозити» лінії фронту на Запоріжжі та Херсонщині, а також розглядає можливість передачі невеликих ділянок Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей, які вона тимчасово контролює.

РЕКЛАМА

За оцінками США, росія наразі контролює близько 88% Донбасу та 73% території Запорізької і Херсонської областей.

Крім територіальних поступок, кремль хоче юридичних гарантій щодо нерозширення НАТО на схід, обмеження української армії та заборони на присутність західних миротворчих сил на території України.

Політолог Семюел Чарап із аналітичного центру RAND зазначив, що вимога виведення українських військ із Донбасу є політично і стратегічно неприйнятною для Києва.

РЕКЛАМА

«Відкритість до «миру' на умовах, категорично неприйнятних для іншої сторони, може бути радше виступом для Трампа, ніж ознакою справжньої готовності до компромісу», — додав він.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Трамп відступає від переговорів між Україною та росією і займає вичікувальну позицію.

174

Читайте нас у Facebook