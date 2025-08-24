- 15:39 Коні, Півні та Свині можуть розраховувати на додатковий дохід, а на Мавп чекають корисні знайомства: східний гороскоп на 25 — 31 серпня
- 15:22 У Румунії назвали гарантії безпеки, які можуть надати Україні
- 14:52 Помпео застерігає Трампа: поступки путіну лише гарантують наступну агресію і заохочують диктаторів усього світу
- 14:23 Справедлива позиція: у КНР відреагували на слова Зеленського, який не вважає країну гарантом безпеки
- 13:56 Хто з пенсіонерів може легально не платити за комуналку — пояснення ПФУ
- 13:31 «Надзвичайно вдячна Богу за те, що я — українка»: відома співачка про гордість за свою країну
- 13:19 Норвегія профінансує поставку німецьких систем Patriot до України
- 13:09 У Карпатах уже випав перший сніг, але спека ще повернеться: прогноз синоптиків на тиждень 25 — 31 серпня
- 13:08 У Вірменії російський винищувач врізався в стовб
- 12:46 Рецепт відомого шеф-кухаря розлютив українських мусульман: що не так із чебуреками від Клопотенка
- 12:20 Створені для евакуації поранених з поля бою: в Києві налагодили виробництво дистанційно керованих електронош
- 12:01 Красуня-дочка ексзірки збірної України стала чемпіонкою Європи у складі команди Іспанії
Норвегія профінансує поставку німецьких систем Patriot до України
Норвегія підтримує поставку німецькими компаніями систем ППО Patriot до України на суму, еквівалентну приблизно 600 мільйонам євро. Про це оголосив уряд Норвегії.
«Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо отримання Україною ефективних систем ППО», — заявив прем’єрміністр Йонас Гар Штере.
Норвегія та Німеччина фінансують дві системи Patriot, включаючи ракети, які Німеччина поставить до України. Норвегія також бере участь у закупівлі радарів ППО від німецького виробника Hensoldt та систем ППО від норвезького виробника Kongsberg.
На початку серпня Міністерство оборони Німеччини оголосило, що Бундесвер поставить Україні ще дві системи Patriot. У свою чергу, США мають намір пришвидшити поставку до Німеччини нових систем Patriot останнього покоління як заміну.
Фото з відкритих джерел40
Читайте нас у Facebook
Чорний дим дійшов з Кременчука до Кривого Рогу: окупанти вгатили по найбільшому НПЗ в Україні, коли його резервуари були заповнені сировиною