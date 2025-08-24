41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
Норвегія профінансує поставку німецьких систем Patriot до України

13:19 24 серпня 2025
Дві країни профінансують поставки Patriot для України. Фото з відкритих джерел

Норвегія підтримує поставку німецькими компаніями систем ППО Patriot до України на суму, еквівалентну приблизно 600 мільйонам євро. Про це оголосив уряд Норвегії.

«Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо отримання Україною ефективних систем ППО», — заявив прем’єрміністр Йонас Гар Штере.

Норвегія та Німеччина фінансують дві системи Patriot, включаючи ракети, які Німеччина поставить до України. Норвегія також бере участь у закупівлі радарів ППО від німецького виробника Hensoldt та систем ППО від норвезького виробника Kongsberg.

На початку серпня Міністерство оборони Німеччини оголосило, що Бундесвер поставить Україні ще дві системи Patriot. У свою чергу, США мають намір пришвидшити поставку до Німеччини нових систем Patriot останнього покоління як заміну.

Фото з відкритих джерел

