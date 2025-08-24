Норвегія профінансує поставку німецьких систем Patriot до України

Норвегія підтримує поставку німецькими компаніями систем ППО Patriot до України на суму, еквівалентну приблизно 600 мільйонам євро. Про це оголосив уряд Норвегії.

«Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо отримання Україною ефективних систем ППО», — заявив прем’єрміністр Йонас Гар Штере.

Норвегія та Німеччина фінансують дві системи Patriot, включаючи ракети, які Німеччина поставить до України. Норвегія також бере участь у закупівлі радарів ППО від німецького виробника Hensoldt та систем ППО від норвезького виробника Kongsberg.

На початку серпня Міністерство оборони Німеччини оголосило, що Бундесвер поставить Україні ще дві системи Patriot. У свою чергу, США мають намір пришвидшити поставку до Німеччини нових систем Patriot останнього покоління як заміну.

