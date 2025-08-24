- 21:03 Запах затхлості з шафи: є перевірені рецепти його позбутись
Ще стільки судилося зробити: на Сумщині поліг 22-річний воїн із Прикарпаття
Ще стільки судилося зробити: на Сумщині поліг 22-річний воїн із Прикарпаття
Чорна звістка з передової прийшла ще в одну родину на Прикарпатті. Калуська громада попрощалася з 22-річним героєм Станіславом Яворським, який віддав життя за Україну. Майбутній захисник змалку любив спорт, займався хокеєм і вільною боротьбою. Після успішного складання ЗНО вступив до Київського торгівельно-економічного інституту, де у 2024 році здобув ступінь бакалавра, повідомляє міський голова Калуша Андрій Найда.
«Юнак, сповнений рішучості та віри у власні сили, пройшов усі випробування відбору до 140 центру Сил спеціальних операцій ЗСУ. Там він служив старшим оператором групи під позивним «Борат», — йдеться у повідомленні.
Проте 17 серпня, виконуючи бойове завдання на Сумщині, Станіслав зазнав смертельних поранень. Такому молодому, мужньому й цілеспрямованому, здавалося, ще стільки добрих справ судилося зробити. Та жорстока війна обірвала його життєвий шлях.
Раніше повідомляли, що на війні поліг захисник із Черкащини Володимир Алексєєв, який за короткий час втратив батьків та сестру.20
