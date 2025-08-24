Коні, Півні та Свині можуть розраховувати на додатковий дохід, а на Мавп чекають корисні знайомства: східний гороскоп на 25 — 31 серпня

Останній тиждень серпня підіб'є підсумки літа та налаштує на нові цілі. Для представників Східного календаря це важливий момент: хтось завершить справи, хтось відкриє нові горизонти. Енергія тижня буде суперечливою: одні активно діятимуть, а інші зосередяться на відпочинку та натхненні. Успіх прийде до тих, хто слухає внутрішній голос і розумно розподіляє сили, пише slovofraza.com.

Щур

Цього тижня Щур може зміцнити свої позиції, отримавши новини про роботу чи завершення старих справ. Можливі додаткові доходи, якщо проявити активність. Однак варто утриматися від великих покупок та ретельно обміркувати рішення. У стосунках настане гармонія, а енергія тижня допоможе бути продуктивними та впевненими.

Бик

Для Бика цей тиждень буде пов'язаний з важливими рішеннями на роботі та у фінансах. Візьміть на себе більше відповідальності, що допоможе зміцнити позиції. В особистому житті покращиться довіра та з'явиться шанс вирішити старі конфлікти. Кінець місяця принесе впевненість та розуміння правильності обраного шляху.

Тигр

Тигри будуть сповнені енергії та прагнення рухатися вперед, що відкриє нові можливості. Фінансові зміни сприятливі, особливо у прояві креативності. Особисті стосунки міцнітимуть, але важливо не перевантажувати себе. Це може бути переломним моментом на шляху успіху.

Кролик

Для Кролика цей тиждень — час спокою та завершення справ. Фінансова ситуація буде стабільною, а увагу варто приділити стосункам та емоційній підтримці близьких. Натхнення прийде через відпочинок, природу та творчість, дозволяючи відновити сили та позбутися напруги.

Дракон

Тиждень для Дракона буде активним, з можливістю реалізації намічених цілей. З'являться нові проєкти, які вимагають сміливих рішень. Фінансова ситуація буде сприятливою, якщо проявити далекоглядність. У відносинах будете лідером, але важливо не перегоріти і не вимагати надто багато від себе та інших.

Змія

Для Змії тиждень буде спокійним і розміреним. Важливо завершити справи та зосередитись на саморозвитку. Фінансова ситуація стабільна, а у відносинах з'явиться більше довіри. Кінець серпня принесе ясність та розуміння подальших кроків.

Кінь

Коней чекає активний тиждень із можливостями для зростання. Переговори будуть успішними, а у фінансах з'являться нові джерела прибутку. Особисте життя принесе натхнення, але важливо не перевантажити себе справами. Кінець місяця принесе плоди зусиль та відкриє нові горизонти.

Коза

Для Кози тиждень буде спокійним і гармонійним. Фінансова ситуація стабільна, а стосунки з близькими зміцняться. Це час для планування та постановки довгострокових цілей. Наприкінці серпня настане відчуття впевненості та спокою.

Мавпа

Тиждень буде насиченим та успішним для Мавпи. Нові знайомства та можливості проявити себе принесуть результати. Фінансова ситуація покращиться, а стосунки будуть гармонійними. Важливо не перевантажувати себе справами, щоб удача була на вашому боці.

Півень

Тиждень буде успішним для Півня, особливо у пошуку рішень для старих проблем. Фінансова стабільність та нові можливості для заробітку принесуть плоди. У стосунках буде гармонія та розуміння, а кінець серпня подарує натхнення та оновлення.

Собака

Собака відчуватиме впевненість та підтримку з боку близьких. Фінансова стабільність продовжиться, і це гарний час для планування та зміцнення позицій. У відносинах настане період довіри, а наприкінці серпня буде ясність та спокій.

Свиня

Для Свині тиждень буде вдалим у плані фінансів та стосунків. Можливі нові джерела доходу та підтримка, яка принесе користь. В особистому житті буде гармонія, а енергія тижня допоможе відчувати впевненість. Наприкінці місяця ви зможете насолодитися результатами своїх зусиль.

