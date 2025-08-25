Левам і Скорпіонам слід уникати конфліктів, а Діви мають бути обережними у фінансових питаннях: гороскоп на 25 серпня

Астрологи, які раніше розповіли, як перехід Урана в Близнюки вплине на долю знаків зодіаку, розказали, яким буде день 25 серпня. Цього дня не можна лінуватися — енергія, що вирує, потребуватиме виходу, і неважливо, у що саме вона виллється — у професійні звершення чи особисте життя, інформує ТСН.

Козеріг

Сьогодні будьте обережні з жартами — те, що вам здається смішним, може образити інших. Не наживайте собі ворогів.

Водолій

Перед підписанням важливих документів уважно їх вичитайте, особливо текст дрібним шрифтом. Помилки та одруки трапляються частіше, ніж здається.

Риби

Сьогодні краще не потрапляти на очі керівництву, яке може бути не в гуморі та зірвати гнів на вас без причини. Тримайтеся подалі.

Овен

Відчувши перевтому, не дивуйтеся — найкращі ліки сьогодні це робота. Захопившись новим завданням, ви швидко відчуєте бадьорість.

Телець

Не поспішайте оформлювати фінансові документи. Краще відкласти підписання на кілька днів, щоб уникнути прикрих помилок.

Близнюки

Спрямуйте всю енергію на одне, найважливіше завдання. Не відволікайтеся на дрібниці, щоб не витрачати сили даремно.

Рак

Якщо відчуваєте роздратування, випустіть пару, зайнявшись прибиранням. Це допоможе не лише вам, а й вашій родині.

Лев

Сьогодні навіть найменший конфлікт може мати серйозні наслідки, аж до розриву стосунків з близькою людиною. Будьте уважні.

Діва

Будьте максимально обережні з фінансовими питаннями. Краще взагалі їх відкласти, щоб не отримати несподівані збитки замість прибутку.

Терези

Виконуючи фізичну роботу, не перевтомлюйтеся. Працюйте розмірено, інакше ризикуєте виснажитись і зійти з дистанції завчасно.

Скорпіон

Стримуйте емоції, щоб уникнути конфліктів. Внутрішнє невдоволення, яке наростатиме, може підштовхнути вас до неприємних сварок.

Стрілець

Невміння контролювати негативні емоції може призвести до вчинку, про який ви пошкодуєте. Заспокоюйте себе всіма можливими способами.

Як писали «ФАКТИ», друга половина серпня 2025 року — це час змін, коли енергія літа і осені, що минає, підштовхує до рішучих кроків. Астрологи розказали, як пройти цей період безпечно і залучити удачу на свій бік.

