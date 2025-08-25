- 13:19 «Азов» зірвав наступ російської армії на Донбасі
- 12:59 Допомога до Дня Незалежності: хто отримає до 3100 грн
- 12:51 Більше не одягається як герцогиня: який сигнал Меган Маркл надсилає королівській родині
- 12:23 «Вибух пішов на мого Андрія — він прикрив собою хлопців»: історія бійця саперного полку «Хижак», який загинув у Лимані
- 12:18 Сила нації — у її єдності! — Пелюховський
- 12:03 Де дивитись онлайн «Динамо» — «Маккабі» (Тель-Авів): букмекери оцінили шанси команди Шовковського залишитися в Лізі Європи
- 11:59 Зірки на боці щасливчиків: кому доля готує прорив у коханні, кар’єрі та фінансах — гороскоп на початок осені
- 11:54 Пенсії у 2026 році: кому виплати підвищать у першу чергу
- 11:25 Стратегія Трампа провалюється, бо рф тікає від мирної угоди: чим це загрожує Україні
- 11:12 Хрусткий край, тягучий сир, аромат розмарину: ідеальний пиріг на вечерю за 20 хвилин
- 10:52 У росії назвали Зеленського нелегітимним для переговорів і поставили під питання «право України на існування»
- 10:26 Не погниє й не зів’яне: 10 найкращих способів зберегти часник до весни
Хрусткий край, тягучий сир, аромат розмарину: ідеальний пиріг на вечерю за 20 хвилин
Коли часу обмаль, а хочеться домашньої страви «з родзинкою», ведучий популярного кулінарного шоу Ектор Хіменес-Браво радить приготувати простий картопляний пиріг. Усе, що вам потрібно — базові інгредієнти та 20 хвилин часу.
Інгредієнти:
— Картопля — 650 г;
- Тертий пармезан — 60 г;
- Твердий сир (гауда, ементаль тощо) — 100 г;
- Шинка — 100 г;
- Оливкова олія;
- Сіль, перець;
- Розмарин.
Спосіб приготування:
1. Наріжте картоплю тонкими слайсами.
2. Форму застеліть пергаментом, викладіть слайси по колу.
3. Полийте олією, додайте сіль, перець, пармезан.
4. Зробіть шар шинки та сиру.
5. Повторіть: картопля — олія — спеції — пармезан — тертий твердий сир.
6. Запікайте при 180° протягом 20 хвилин.
Цей пиріг ідеально підходить для родинної вечері або коли потрібно здивувати гостей простою, але ефектною стравою. Страва сподобається всім членам родини.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, як приготувати пиріг з черешнями. А житомирська фудблогерка поділилася рецептом м'ясного пирога, який вона готувала із вірменським лавашем.40
Читайте нас у Facebook
Коні, Півні та Свині можуть розраховувати на додатковий дохід, а на Мавп чекають корисні знайомства: східний гороскоп на 25 — 31 серпня