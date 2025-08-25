41.08 / 41.59 48.01 / 48.72
Книга рецептів

Хрусткий край, тягучий сир, аромат розмарину: ідеальний пиріг на вечерю за 20 хвилин

11:12 25 серпня 2025
Рецепт картопляного пирога від Ектора Хіменес-Браво

Коли часу обмаль, а хочеться домашньої страви «з родзинкою», ведучий популярного кулінарного шоу Ектор Хіменес-Браво радить приготувати простий картопляний пиріг. Усе, що вам потрібно — базові інгредієнти та 20 хвилин часу.

Інгредієнти:

— Картопля — 650 г;
- Тертий пармезан — 60 г;
- Твердий сир (гауда, ементаль тощо) — 100 г;
- Шинка — 100 г;
- Оливкова олія;
- Сіль, перець;
- Розмарин.

Спосіб приготування:

1. Наріжте картоплю тонкими слайсами.
2. Форму застеліть пергаментом, викладіть слайси по колу.
3. Полийте олією, додайте сіль, перець, пармезан.
4. Зробіть шар шинки та сиру.
5. Повторіть: картопля — олія — спеції — пармезан — тертий твердий сир.
6. Запікайте при 180° протягом 20 хвилин.

Цей пиріг ідеально підходить для родинної вечері або коли потрібно здивувати гостей простою, але ефектною стравою. Страва сподобається всім членам родини.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як приготувати пиріг з черешнями. А житомирська фудблогерка поділилася рецептом м'ясного пирога, який вона готувала із вірменським лавашем.

