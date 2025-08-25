Хрусткий край, тягучий сир, аромат розмарину: ідеальний пиріг на вечерю за 20 хвилин

Коли часу обмаль, а хочеться домашньої страви «з родзинкою», ведучий популярного кулінарного шоу Ектор Хіменес-Браво радить приготувати простий картопляний пиріг. Усе, що вам потрібно — базові інгредієнти та 20 хвилин часу.

Інгредієнти: — Картопля — 650 г;

- Тертий пармезан — 60 г;

- Твердий сир (гауда, ементаль тощо) — 100 г;

- Шинка — 100 г;

- Оливкова олія;

- Сіль, перець;

- Розмарин. Спосіб приготування: 1. Наріжте картоплю тонкими слайсами.

2. Форму застеліть пергаментом, викладіть слайси по колу.

3. Полийте олією, додайте сіль, перець, пармезан.

4. Зробіть шар шинки та сиру.

5. Повторіть: картопля — олія — спеції — пармезан — тертий твердий сир.

Цей пиріг ідеально підходить для родинної вечері або коли потрібно здивувати гостей простою, але ефектною стравою. Страва сподобається всім членам родини.

