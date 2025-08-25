- 22:02 Незвичайний салат для тих, хто береже фігуру: готується швидко та просто
- 21:33 Дженніфер Гарнер зізналася, чому назвала свою старшу доньку Вайолет
- 21:03 Найкраще підходить для котлет: чому це м’ясо корисніше за індичку
- 20:46 «Серію „Сорочинський ярмарок“, яка коштувала фантастично дорого, експортували до Канади та Японії», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 20:34 Рік жевріла надія: в бою на Донеччині загинув 19-річний старший стрілець
- 20:06 Дуже смачний салат з баклажанів та болгарського перцю: обов’язково приготуйте та поділіться з подругами
- 19:51 Яким буде вересень в Україні і коли чекати перші холоди: синоптики здивували прогнозом
- 19:43 «І так по всій лінії бойового зіткнення»: український офіцер про справжню ситуацію на фронті
- 19:21 Топ-5 фатальних помилок водіїв під час миття авто: псують кузов і провокують іржу
- 19:01 Усі діти полеглих захисників отримають місця на бюджеті — гарантія МОН
- 18:41 Окупанти бомбили Костянтинівку: десятки пошкоджених будинків, є постраждалі
- 18:40 Новий коханий Дженніфер Еністон затьмарив Бреда Пітта: друзі в захваті — вона щаслива
Незвичайний салат для тих, хто береже фігуру: готується швидко та просто
Поєднання овочів та фруктів у салатах — тема не нова, проте далеко не всі розуміють смак такої страви. А шкода. Адже в ньому багата палітра смаків та вітамінів. Сезон свіжих овочів та фруктів зараз у розпалі. Не втрачайте можливості ними поласувати. Сезонні та локальні дари — найкраще, що може бути. Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви, яку варто приготувати. Овочеві салати допоможуть бути стрункими.
Салат з цукіні та груші
1 цукіні
Сіль
1 груша
2 столові ложки оливкової олії
1 чайна ложка яблучного оцту
Перчик чилі
Перець білий
кріп
1 зубчик часнику
Цукіні нарізати найтоншими слайсами, посолити й віджати вручну. Дати постояти пів години. Додати зелень, часник і, за бажанням, трохи меду. Потім — яблучний оцет та перець чилі, а також білий перець. Натираємо на тертці грушу й додаємо. Додати оливкову олію та перемішати. Можна їсти відразу, а можна — через пів години, тоді смак салату буде яскравіший.
І смачного!
Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» кулінарка, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів Оксана Вознюк розповіла про секрети приготування незвичайних салатів.
Читайте також: Чудова заправка для салатів: готується просто та швидко
Фото з альбому Елли Іванової41
Читайте нас у Facebook
Зірки на боці щасливчиків: кому доля готує прорив у коханні, кар’єрі та фінансах — гороскоп на початок осені