Книга рецептів

Незвичайний салат для тих, хто береже фігуру: готується швидко та просто

22:02 25 серпня 2025
Салат. Фото Елли Іванової

Поєднання овочів та фруктів у салатах — тема не нова, проте далеко не всі розуміють смак такої страви. А шкода. Адже в ньому багата палітра смаків та вітамінів. Сезон свіжих овочів та фруктів зараз у розпалі. Не втрачайте можливості ними поласувати. Сезонні та локальні дари — найкраще, що може бути. Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви, яку варто приготувати. Овочеві салати допоможуть бути стрункими.

Салат з цукіні та груші

1 цукіні

Сіль

1 груша

2 столові ложки оливкової олії

1 чайна ложка яблучного оцту

Перчик чилі

Перець білий

кріп

1 зубчик часнику

Цукіні нарізати найтоншими слайсами, посолити й віджати вручну. Дати постояти пів години. Додати зелень, часник і, за бажанням, трохи меду. Потім — яблучний оцет та перець чилі, а також білий перець. Натираємо на тертці грушу й додаємо. Додати оливкову олію та перемішати. Можна їсти відразу, а можна — через пів години, тоді смак салату буде яскравіший.

І смачного!

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» кулінарка, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів Оксана Вознюк розповіла про секрети приготування незвичайних салатів.

Читайте також: Чудова заправка для салатів: готується просто та швидко

Фото з альбому Елли Іванової

